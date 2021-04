Parcheggi gratis a Messina, ma gli ausiliari possono multare la “sosta selvaggia”

I parcheggi a pagamento di Messina saranno gratis fino al 30 giugno 2021, ma da oggi gli ausiliari del traffico – che si occupavano solo delle multe per chi non metteva il gratta e sosta – potranno da oggi sanzionare anche altre violazioni al Codice della Strada. Dalle macchine in divieto di sosta a quelle in doppia fila, ecco quali sanzioni potranno staccare d’ora in avanti.

Gli automobilisti di Messina possono trarre un sospiro di sollievo, i parcheggi nelle strisce blu della Ztl resteranno gratis fino al 30 giugno 2021; ma dal Comune arriva una seconda novità: gli ausiliari del traffico, dipendenti dell’Azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, potranno fare multe a chiunque violi gli articoli 7, 157 e 158 del Codice della strada nell’ambito di competenza territoriale di ATM. Vale a dire, in soldoni, che potranno multare – così come la Polizia Municipale – chi parcheggia in doppia fila, in divieto di sosta, negli stalli gialli riservati alle persone con disabilità, alle fermate dei bus o nelle corsie d’emergenza. In sostanza, potranno multare tutti coloro che si praticano la cosiddetta “sosta selvaggia”.

A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco di Messina Cateno De Luca lo scorso 2 aprile 2021.

Di seguito, l’avviso di ATM che conferma la sosta gratuita nella ZTL fino al 30 giugno 2021:

(3)