Contrordine: parcheggi gratis a Messina fino al 30 aprile (e non fino al 30 giugno)

È ufficiale: i parcheggi nelle strisce blu della Ztl di Messina saranno gratis fino al 30 aprile 2021, contrariamente a quanto riportava fino a ieri il cartello affisso all’ingresso del parcheggio “La Farina”. La delibera di istituzione della sosta gratuita in centro città, infatti, chiarisce che – almeno per il momento – l’esenzione dal pagamento dei gratta e sosta sarà in vigore per 30 giorni dall’avvio del provvedimento (in teoria il 1° aprile, anche se il provvedimento è datato 2 aprile).

Si è creata non poca confusione sulla questione dei parcheggi a pagamento di Messina negli ultimi giorni. La scadenza della precedente delibera di giunta, infatti, era fissata al 31 marzo 2021; di conseguenza dal 1° aprile, in teoria, la sosta sarebbe dovuta tornare a pagamento. Così però non è stato, l’Amministrazione De Luca ha deciso di rinnovare il provvedimento, la cui proroga è stata firmata il 2 aprile. In ogni caso, il documento indica come data di inizio della gratuità dei parcheggi il 1° aprile. Quindi, in sintesi, i parcheggi nella Ztl di Messina (compresi il “La Farina”, il “Cavallotti” e lo “Zaera Sud) saranno gratis fino al 30 aprile.

Come nella precedente delibera, è previsto un “ristoro” ad ATM Spa per i mancati introiti solitamente derivanti dal pagamento della sosta: «per il ristoro del mancato introito dell’azienda A.T.M. S.p.A. – si legge nel documento – relativo al pagamento della soste dalla data di esecutività del presente provvedimento per la durata di 30 giorni, per l’importo di Euro 166.696,30 al mese, si provvederà con le somme allo scopo appostate al Cap.22006/65 del Bilancio comunale anno 2021». L’importo comprende anche «il mancato utile per € 61.804,72 ed il costo presunto per integrazione stipendiale CIG per 51 unità di personale per l’importo di € 43.450,00»,

Un’ulteriore novità, d’ora in avanti gli ausiliari del traffico di ATM potranno multare le auto che parcheggiando sulle corsie di bus e tram o alle fermate, ostacolino la circolazione dei mezzi pubblici.

Un’ultima precisazione: fino a ieri il cartello affisso al parcheggio “La Farina” (o “Fosso”) indicava la sosta gratuita fino al 30 giugno 2021. Da delibera e da successiva correzione non è così.

(129)