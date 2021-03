Quattro Frecce: l’insostenibile leggerezza dei parcheggi brutti a Messina

Combattere con uno stolto è sempre una battaglia persa. Lo sa bene Quattro Frecce, che di stolti ne incontra moltissimi nel suo cammino. Oggi è con noi un altro messinese che di parcheggi brutti sa tutto. Nel suo background: lauree, master, corsi di aggiornamento e diplomi.

Arrendiamoci ai fatti, i discendenti del Missinisi Scaltrorum stanno mangiando la città sotto ai nostri occhi e, stufi dei soliti e insipidi parcheggi brutti, ne cercano altri ancora più brutti.

«Il Missinisi Stoltus – affermano gli esperti – ha chiare origini greche. La provenienza è ben visibile dal suo profilo, evidentemente ellenico. Filosofia, aritmetica, non servono. Lui sa già tutto. Lui sa come parcheggiare male».

Sulla mobilità sostenibile fanno forum, erogano fondi ma niente di tutto questo riesce a rendere consapevole il messinese. Parcheggiare la macchina dove preferisce è per il messinese la quinta essenza della felicità. Ma la responsabilità è di noi tutti, che con rassegnazione e capo chino continuiamo ad essere spettatori (e complici) di queste brutture.

«Se solo riuscissimo a mettere la stessa passione e lo stesso ingegno in cose belle e positive – aggiungono gli studiosi – Messina sarebbe davvero una città pazzesca». Ma la verità – cari lettori di Quattro Frecce – è che stiamo scavando un buco nero molto profondo e l’ignoranza che ci circonda ci divorerà fino all’osso.

Art. 146. del Codice della Strada: violazione della segnaletica stradale:

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché’ dall’articolo 191, comma 4. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 167 a € 665)). (19) (29) (35) (43) (52) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163))

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.