“Messina 2030”, arriva il forum sulla Mobilità Sostenibile: come partecipare

Una proiezione verso un futuro ancora molto lontano, quella di “Messina 2030, il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”, forum aperto alla cittadinanza che si terrà il 25 e il 26 marzo al Comune di Messina. La due giorni sarà dedicata al coinvolgimento della cittadinanza per trovare una possibile alternativa alla mobilità attuale.

Alle giornate parteciperanno, tra gli altri: il sindaco Cateno De Luca, l’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello, Silvana Mondello Mobility Manager e il Comandante della Polizia municipale Marco Crisafulli. Dalla Città metropolitana, il Segretario Generale Maria Angela Caponetti e il Dirigente V Direzione pianificazione Salvo Puccio.

«Il forum per la mobilità sostenibile è infatti pensato – ha detto Mondello – come un laboratorio aperto alla cittadinanza per costruire in modo interattivo la mobilità per Messina del futuro. A partire da alcune suggestioni, tramite attività guidate, domande e risposte, i cittadini potranno costruire in modo interattivo la mobilità della città di Messina nel 2030. Con parole e immagini, sarà possibile immaginare insieme i luoghi cittadini e della mobilità al 2030: dal centro storico fino ai diversi quartieri, passando per le aree produttive, le scuole, gli spazi pubblici e del trasporto collettivo, della ciclabilità e dei percorsi pedonali».

La mobilità sostenibile a Messina

Diversi gli interventi in programma per la presentazione di “Messina 2030, il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”, che partirà giovedì 25 marzo, tra cui:

“Cosa è il PUMS: dalle linee guida europee alle esperienze italiane ed estere” a cura della Società TPS Pro

“La mobilità di Messina: la sfida comunale e metropolitana” a cura dell’Amministrazione

In questa prima fase l’obiettivo è di effettuare un’analisi conoscitiva delle attuali condizioni della mobilità urbana della città di Messina, attraverso la partecipazione delle rappresentanze dell’università, degli ordini professionali, di enti pubblici e privati, dei sindacati, delle associazioni di categoria, delle aziende di trasporto, dell’autorità portuale, dei tassisti e di associazioni di varia natura interessate alle tematiche di mobilità e ambiente.

Un forum per un nuovo Piano Urbano

Il secondo step dei lavori è in programma venerdì 26 marzo dalle 17:00. «Sarà la fase più importante che darà il via ufficiale al percorso per la redazione del nuovo PUMS – ha detto dall’Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello – poiché attori principali saranno i cittadini e gli stakeholders attraverso la partecipazione e l’ascolto nell’ambito del processo di progettazione della mobilità della città del futuro. Ascoltare l’opinione, l’esperienza e i bisogni di chi svolge un ruolo attivo nel territorio sarà infatti cruciale per supportare un efficiente lavoro di costruzione del Piano».

Il programma del 26 marzo

Dalle 17.00 alle 17.30 – PLENARIA:

Benvenuto e avvio dei lavori

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: cos’è, cosa serve e il ruolo della partecipazione;

Dalle 17.30 alle 18.20 – LABORATORIO (Gruppi di lavoro paralleli):

La mobilità che vorrei per Messina 2030: con parole e immagini, un laboratorio interattivo per immaginare insieme i luoghi della città e della mobilità tra 10 anni.

Dalle 18.20 alle 18.30 – CONCLUSIONI:

Quali saranno gli obiettivi del Piano?

Conclusioni e prossimi passi

Per partecipare al forum sulla mobilità sostenibile di Messina è necessario iscriversi a questo link.

