“Open Day” AstraZeneca alla Fiera di Messina: nel weekend vaccino covid senza prenotazione

Questo weekend sarà possibile ricevere il vaccino anti-covid AstraZeneca all’hub della Fiera di Messina senza prenotazione. Il presidente della Regione ed assessore ad interim alla Salute, Nello Musumeci, ha infatti disposto un “open day” esteso da venerdì 16 a domenica 18 aprile in tutti gli hub della Sicilia. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di non sprecare le dosi in dotazione alla Regione, visto l’alto tasso di defezioni degli ultimi giorni, ed è indirizzata ad un target preciso di popolazione.

Lo aveva annunciato qualche giorno fa il governatore Musumeci, l’ha poi confermato per Messina l’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid: da domani alla Fiera di Messina chi ha tra i 60 ed i 79 anni (o deve compiere i 60 anni entro il 2021) – e non ha patologie gravi – potrà presentarsi all’hub vaccinale di viale della Libertà dalle 8.00 alle 22.00 di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile per sottoporsi al vaccino AstraZeneca.

«Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia – aveva sottolineato Nello Musumeci annunciando l’“open day Astrazeneca”– per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca. Non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione».

Nel frattempo, la campagna per la somministrazione dei vaccini anti-covid a Messina va avanti. Così come nel resto della Sicilia sono ancora aperte le prenotazioni per chi ha più di 80 anni ed è stato avviato il piano vaccinale “Operazione nonni” finalizzato a raggiungere le persone over 80 che non hanno ancora prenotato il vaccino. Si tratta, aveva stimato la Regione Siciliana, di circa 100mila persone.

