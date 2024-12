Onde Sonore 2024: Caronte & Tourist verso i sessant’anni con impegno e solidarietà

Per il decimo anno consecutivo, lo Stretto di Messina si prepara a vivere l’energia di Onde Sonore, l’evento musicale e solidale organizzato da Caronte & Tourist. Questa iniziativa, che anima le traversate tra Sicilia e Calabria durante il periodo natalizio, è ormai una tradizione per migliaia di viaggiatori. Il claim per Onde Sonore 2024 è, infatti, Verso i Sessanta.

L’edizione 2024/2025 segna un doppio traguardo: i dieci anni di Onde Sonore e il preludio ai sessant’anni della storica compagnia di navigazione, che saranno celebrati nel 2025.

Questi dieci anni rappresentano anche un decennio di solidarietà, rafforzata quest’anno da un nuovo obiettivo: i fondi raccolti attraverso la vendita dei biglietti saranno interamente devoluti in beneficenza e, come sempre, C&T raddoppierà l’importo totale donato. Per l’edizione 2024, il Gruppo Caronte & Tourist sostiene il progetto di informazione sessuale e prevenzione delle IST (Infezioni Sessualmente Trasmissibili) promosso da Arcigay Messina in collaborazione con l’Università di Messina e il dipartimento di immunologia del Policlinico di Messina, promotori dell’innovativo progetto “S.a.f.e.U”.

Onde Sonore 2024: impresa è anche responsabilità sociale

Tiziano Minuti, HR del Gruppo, ha ricordato che i primi anni di Onde Sonore sono stati una vera e propria sorpresa per la qualità e la quantità di partecipazione del pubblico. Ha spiegato: «il nostro mestiere non è fare musica, è quello di fare gli imprenditori e nelle finalità dell’impresa c’è anche la responsabilità sociale; restituire qualcosa in termini di iniziative sociali che valorizzano i talenti. Questo è il nostro modo di fare impresa».

Minuti ha poi spiegato perchè quest’anno il Gruppo ha deciso di sostenere l’Arcigay Messina: «fa anche una pregevole e apprezzata attività di divulgazione su temi che non sono solo quelli della comunità che rappresenta ma sono trasversali».

Rosario Duca, presidente dell’Arcigay Messina ha proposto al gruppo Caronte & Tourist una partnership con l’Università degli Studi di Messina per sostenere il progetto “S.a.f.e.U.”. Si tratta di svolgere un’attività di divulgazione sui temi della sessualità consapevole, cura, tutela, prevenzione e informazione sui temi delle infezioni sessualmente trasmissibili come l’HIV.

Le Infezioni Sessualmente Trasmissibili e i nuovi casi di HIV sono in aumento. Il progetto si occupa di andare a parlare ai giovani di queste problematiche andandoli a trovare nei luoghi dove si riuniscono con una modalità comunicativa facile e accattivante. In occasione di Onde Sonore 2024, a bordo delle navi saranno presenti postazioni dedicate alla prevenzione e all’informazione. Saranno coinvolti volontari immunologi e psicologi che offriranno supporto e consulenza su tematiche legate alla salute e al benessere sessuale.

Il presidente dell’Arcigay ha ringraziato il Gruppo C&T per la sensibilità dimostrata e il sostegno nell’accogliere e affrontare determinate tematiche. Ha aggiunto: «lavoriamo con tutti senza pregiudizi. Abbiamo sempre creduto al fatto che noi dobbiamo parlare con tutti ed essere contaminazione positiva per il benessere dei cittadini e di tutti noi».

Alla conferenza stampa di presentazione di Onde Sonore 2024 del Gruppo Caronte & Tourist ha poi preso la parola Giovanni Pellicanò del Policlinico di Messina. Pellicanò ha ricordato come anche a Messina i casi di sifilide e clamidia sono in aumento ed è importante fare una diagnosi precisa prima della comparsa dei sintomi. Il Policlinico supporta da anni Rosario Duca e il suo impegno nella diffusione della prevenzione e dell’informazione.

Musica classica, jazz: qualità a 360°

Il direttore artistico Max Garrubba di Onde Sonore ha ringraziato e ricordato tutti i membri dello staff che si occupano dell’iniziativa. «Mi piace sempre puntare l’accento sulla qualità di ciò che offriamo. A bordo della Nave Elio ci sarà buona musica come nei dieci anni di Onde Sonore. Quest’anno abbiamo una proposta artistica incredibile in cui ci saranno anche dei gruppi che hanno partecipato alle prime edizioni di Onde Sonore» – ha aggiunto.

Inoltre, sempre per ribadire il concetto di qualità, Max Garrubba ha fatto sapere che ci saranno due forme di intrattenimento musicale non da poco. Si tratta del quartetto d’archi di musica classica Dioniso String Quartet e del jazz con Walkin’ Mood Swingin’ Jazz su Nave Elio.

Passione, impegno per il sociale e tradizione

Da un format pensato per accogliere i passeggeri in navigazione nel periodo di Natale, Onde Sonore si è trasformato negli anni in qualcosa di più: una piattaforma di solidarietà matura e pronta a sostenere progetti sempre più ambizioni. Dieci anni sono infatti anche quelli di impegno solidale.

L’amministratore delegato del Gruppo Caronte & Tourist Pietro Franza ha evidenziato: «non siamo solo traghettatori. Siamo tradizione vissuta da messinesi e calabresi. C’è una specie di dovere da parte nostra di essere presenti nella comunità in particolari momenti come le feste natalizie. Onde Sonore nel periodo natalizio rappresenta un momento in cui anche noi vogliamo trasmettere felicità alle famiglie e lo facciamo tramite messaggi importanti, unendo musica e professionalità».

A questo link, Onde Sonore 2023.

Il programma di Onde Sonore 2024

Onde Sonore 2024 del Gruppo Caronte & Tourist inizierà il 18 dicembre a bordo della Nave Elio. Di seguito il programma delle varie giornate dove c’è spazio anche per i bambini.

18 dicembre a bordo di Nave Elio dalle ore 17:20 alle 19:00 Dionisio String Quartet e dalle ore 19:20 alle 21:40 A20 Gli Aventi ;

dalle ore 17:20 alle 19:00 e dalle ore 19:20 alle 21:40 ; 22 dicembre a bordo di Nave Telepass dalle ore 10:00 alle 18:00 Festa di Natale per i bimbi ;

dalle ore 10:00 alle 18:00 ; 23 dicembre a bordo di Nave Elio dalle ore 17:20 alle 19:00 Antonio Grosso Kilombo Trio e dalle ore 19:20 alle 21:40 Walkin’ Mood Swingin’ Jazz ;

dalle ore 17:20 alle 19:00 e dalle ore 19:20 alle 21:40 ; 30 dicembre a bordo di Nave Elio dalle ore 18:00 alle 21:00 Max Garrubba’s Blue in Blues ;

dalle ore 18:00 alle 21:00 ; 6 gennaio a bordo di Nave Telepass dalle ore 10:00 alle 18:00 Festa della Befana per i bimbi.

(14)