Nuovi orari per le isole ecologiche di Messina: in vigore dal 4 luglio

Con l’inizio della bella stagione, arrivano anche i nuovi orari delle isole ecologiche di Messina che entreranno in vigore, come comunica la Messinaservizi Bene Comune, da lunedì 4 luglio 2022. I nuovi orari valgono per tutte le isole ecologiche della città, ad esclusione dell’isola ecologica di Pace che seguirà invece gli orari invernali.

Nuovi orari isole ecologiche Messina

Ecco i nuovi orari previsti dalla Messinaservizi Bene Comune, che proseguiranno fino a domenica 4 settembre 2022:

Isola ecologica di Pistunina , da lunedì a sabato: dalle 07 alle 13;

, da lunedì a sabato: dalle 07 alle 13; Isola ecologica di Gravitelli , da lunedì a sabato: dalle 07 alle 13;

, da lunedì a sabato: dalle 07 alle 13; Isola ecologica di Tremonti , da lunedì a sabato: dalle 07 alle 13;

, da lunedì a sabato: dalle 07 alle 13; Isola Ecologica di Giampilieri , da lunedì a sabato: dalle 07 alle 13;

, da lunedì a sabato: dalle 07 alle 13; Isola ecologica di Pace, da lunedì a sabato, per le utenze commerciali dalle 7 alle 12, e per le utenze domestiche dalle 13 alle 19.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Messinaservizi Bene Comune.

(8)