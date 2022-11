Nelle librerie continua “Io leggo perché 2022”: come donare libri alle scuole di Messina

Grandi classici della letteratura, romanzi d’avventura, gialli, fantasy, storie di robot e alieni: anche le librerie di Messina aderiscono a “Io leggo perché 2022”, iniziativa nazionale che ti consente di donare libri alle biblioteche delle scuole della tua città. Vediamo come funziona, quali librerie aderiscono nella città dello Stretto e tutte le altre informazioni utili.

Dal 5 al 13 novembre 2022 è possibile donare libri che poi andranno nelle biblioteche delle scuole di Messina grazie all’iniziativa di promozione della lettura “Io leggo perché” legata all’hashtag #ioleggoperché. Come funziona? È molto semplice. Basta recarsi in una delle librerie della città che aderiscono all’iniziativa, scegliere un libro a proprio gusto o seguendo la lista fornita dagli istituti, comprarlo e poi inserire il bigliettino di #ioleggoperché che forniscono le scuole con il proprio nome e, se si vuole, una breve dedica. In caso di dubbio è possibile rivolgersi ai librai o ai ragazzi delle scuole che saranno presenti in libreria.

“Io leggo perché 2022”: le librerie dove donare a Messina

Capito come funziona, pubblichiamo di seguito l’elenco delle librerie di Messina dove donare libri alle scuole con l’iniziativa “Io leggo perché” fino al 13 novembre 2022.

Colapesce libri, gusti e idee – Via Mario Giurba 8;

– Via Mario Giurba 8; Feltrinelli franchising srl – via Ghibellina, 32;

– via Ghibellina, 32; La casa di Giulia librinfest a – via Camiciotti 35 ;

a – via Camiciotti 35 ; La gilda dei narratori (Ubik) – via Ettore Lombardo Pellegrino, 23;

– via Ettore Lombardo Pellegrino, 23; Libreria Bonanzinga – via XXVII Luglio, 78;

– via XXVII Luglio, 78; Mondadori bookstore ( libreria Ciofalo ) – via Consolato del mare, 35/37/39 ;

( ) – via Consolato del mare, 35/37/39 ; Mondadori point – Doralice – via Consolare Pompea 429/431.

– – via Consolare Pompea 429/431. Paoline Libreria – via Garibaldi 59/61.

L’iniziativa “Io leggo perché” è organizzata dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore dal Centro per il Libro e la Lettura, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

Maggiori informazioni a questo link.

(Foto di repertorio)

