Natale Messina 2025: i concerti di Irama, Gabbani e gli eventi in programma

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca il programma “Natale Messina 2025”. Durante l’incontro sono state illustrate le iniziative che animeranno la città nel periodo natalizio a partire dalla tradizionale accensione degli Alberi l’8 dicembre. Gli alberi saranno allestiti nell’atrio del Palazzo Municipale, nelle principali piazze del centro e dei villaggi.

Un calendario ricco di appuntamenti diffusi dal centro storico ai villaggi, pensato per valorizzare tutta Messina e coinvolgere cittadini e visitatori nello spirito del Natale.

Natale a Messina 2025: appuntamento all’8 dicembre

Il Natale a Messina 2025 sarà all’insegna di musica, calore e voglia di festeggiare. Il sindaco Federico Basile ha ricordato che i festeggiamenti natalizi sono un evento ormai calendarizzato. «Anche quest’anno saremo presenti e protagonisti con senso di collaborazione. Avremo oltre 300 eventi fra il centro città e i 47 villaggi. Particolare riguardo va ai bambini e alle tradizioni che non vogliamo trascurare. Sarà un Natale all’insegna di colori e grandi eventi come i due concerti a Piazza Duomo. Ringrazio gli assessori Cannata, Finocchiaro e Caruso che hanno collaborato alla realizzazione di questo cartellone di eventi e un grazie affettuoso va anche alle partecipate. Ci vediamo l’8 dicembre alle 17 per dare il via a questo magico periodo» – ha affermato.

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha ricordato che il programma di Natale a Messina 2025 è frutto di collaborazione e lavoro di squadra. «Il 19 dicembre, per i 60 anni del Gruppo Caronte & Tourist, avremo a Piazza Duomo I patagarri. Gli appuntamenti con la musica non finiscono qui. Abbiamo due colossi della musica pop italiana come Irama e Gabbani. Per il Capodanno abbiamo immaginato di fare una vera e propria festa con Radio Time 90» – ha spiegato.

Come ricordato dal sindaco, grande attenzione quest’anno alle manifestazioni per le famiglie e i bambini e a tal proposito Finocchiaro ha aggiunto: «avremo la nuova isola pedonale arricchita da elementi tridimensionali e come sempre ci saranno due mercatini natalizi al Teatro e a Piazza Cairoli. All’interno dei mercatini ci sarà un palco dedicato ai talenti messinesi con danza e folklore perchè questo cartellone ha voluto che ci fosse tutta la nostra tradizione. Abbiamo la partecipazione di tutte le associazioni in un cartellone che è storia della città come la processione del secolare simulacro dell’8 dicembre e la processione del Bambino Gesù del 24».

Come novità, quest’anno ci sarà la notte bianca dello sport che coincide con il passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. I tedofori accompagneranno la fiamma fino alla Caronte per il transito dello Stretto di Messina.

Il Natale deve essere vissuto da tutti

Anche l’assessora Liana Cannata ha ricordato la rinnovata e riqualificata isola pedonale che sarà protagonista con installazioni tridimensionali pronte ad incantare i messinesi e non solo. «L’illuminazione è curata da Atm, le Ville dalla Messina Social City e gli alberi dalla Messina Servizi. Tutto è frutto di un lavoro di squadra. Abbiamo la possibilità di coinvolgere tutti i villaggi e quest’anno li abbiamo coinvolti nel contesto dell’illuminazione. Abbiamo illuminato l’albero di Massa San Giorgio che è un albero secolare. Il programma Natale Messina 2025 ascolta il territorio, le municipalità e le istanze dei cittadini. Accogliamo le proposte che vengono dalla cittadinanza per far arrivare lo spirito natalizio in tutta la città» – ha evidenziato.

L’assessore Enzo Caruso ha affermato che il programma non attira soltanto i messinesi ma anche i turisti perchè è un programma a largo spettro. Inoltre, l’assessore ha ricordato gli eventi commemorativi del programma Natale Messina 2025 come quelli per il terremoto del 1908. «Anche quest’anno ci sarà il Natale alla Stazione che è per bambini perchè quest’anno è tutto focalizzato per i bambini» – ha ribadito.

In conclusione, il sindaco Basile ha affermato: «il Natale è un momento che deve far pensare al senso di comunione e di collaborazione e quest’anno il calendario nasce proprio da questo. Il 14 ci sarà un evento sorpresa. Ringrazio tutti ancora una volta e in particolar modo le partecipate. Il Natale deve essere vissuto da tutti».

