Il Natale 2024 è arrivato a Messina: luci, neve, gioia e condivisione nella Città dello Stretto

Il Natale 2024 a Messina è ufficialmente iniziato. “Un po’ di sole, una raggera d’angelo, e poi la nebbia; e gli alberi, e noi fatti d’aria al mattino”. Le parole di Salvatore Quasimodo si sono illuminate nelle via antistante il Teatro Vittorio Emanuele ma non solo. Ad illuminarsi, come da tradizione, nel pomeriggio dell’8 dicembre sono stati gli alberi di Natale nelle principali piazze della città e i cuori dei messinesi.

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dato il via al periodo più magico dell’anno con l’accensione del primo albero nell’atrio di Palazzo Zanca. Famiglie e bambini in festa hanno accompagnato il suono degli zampognari che hanno allietato non solo la casa municipale ma anche le vie cittadine con le note dei tradizionali canti natalizi.

Natale 2024 a Messina: i bambini protagonisti indiscussi

Una festa resa ancora più magica dalla presenza di una squadra acrobatica che si è calata giù dal tetto di Palazzo Zanca prima dell’accensione dell’albero a Piazza Unione Europea, tra la folla estasiata.

In questo Natale 2024 a Messina, non è mancata nemmeno la neve. Come era stato annunciato alla conferenza stampa del Natale in Teatro Xmas Village, i bambini hanno avuto tutto ciò che il loro cuore poteva desiderare. Con il Teatro Vittorio Emanuele a fare da sfondo, il grande albero addobbato con note musicali e maschere, si è illuminato con tanto di neve, mascotte per i bambini, elfi, musica e giochi.

Immancabile, sempre per i più piccoli, la casa di Babbo Natale in cui consegnare direttamente i loro desideri.

Quando l’impossibile sembra più possibile

Protagonisti del Natale 2024 a Messina, anche gli alberi di Piazza Università, Piazza del Popolo e Piazza Cairoli. Una vera e propria “carovana natalizia” con il testa il Primo Cittadino, ha percorso le vie di Messina per assaporare ogni accensione nel pieno spirito di condivisione e allegria tipico del Natale.

L’ultimo albero ad essere stato acceso è stato quello di Piazza Cairoli. Come ogni cosa bella che segna l’inizio di qualcosa di nuovo, un countdown ha scandito l’accensione del grande albero in un clima di festa collettivo.

Il Natale 2024 a Messina è ufficialmente arrivato ma non solo nelle piazze. Anche per le vie cittadine si respira aria di festa con luci e attrazioni. Messina è pronta ad accogliere i propri cittadini, famiglie e bambini, lungo le vie per regalare momenti unici e irripetibili.

Natale è sinonimo di gioia, calore, condivisione ma anche speranza. Nel periodo natalizio più che in altri periodi dell’anno, l’impossibile sembra più possibile, i miracoli dietro l’angolo. Chissà se forse non è proprio così. Non resta che lasciarsi sorprendere da tutto ciò che questo Natale 2024 a Messina porterà.

