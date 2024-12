A Messina torna Natale in Teatro: giorno 8 dicembre l’inaugurazione del Villaggio delle Feste

Presentata questa mattina nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele di Messina la seconda edizione di Natale in Teatro Xmas Village.

Il Natale in Teatro a Messina sta per iniziare ed è pronto ad accompagnare le feste dei messinesi. Saranno giornate all’insegna di luci, musica e profumo di cannella. Ci saranno attrazioni per grandi e piccini che faranno da cornice alle tipiche casette che animeranno il Villaggio fino al Natale e oltre.

Le attrazioni presenti durante questa magica edizione sono innumerevoli, a tratti inedite. Fiore all’occhiello del Xmas Village sarà quest’anno l’area Kids, ancora più ricca di attrazioni e magiche sorprese.

Il Giardino luminoso, curato dalla scenografa Francesca Cannavò, incanterà anche questo Natale 2024 grandi e piccoli con le sue straordinarie sculture, regalando suggestioni che scaldano il cuore di tutti.

Il Natale in Teatro a Messina inizierà l’8 dicembre e durerà fino al 29.

Gioia, serenità e armonia

Il Natale in Teatro a Messina ha realizzato, lo scorso anno, 90mila presenze. Attrezzare l’area adiacente il Teatro Vittorio Emanuele è stata un scommessa vinta e l’auspicio, anche per questa seconda edizione, è di vivere l’iniziativa con rinnovato entusiasmo.

Il sindaco Federico Basile ha ricordato la precedente edizione di Natale in Teatro e come quest’ultima sia stata una sperimentazione ben riuscita: «Natale in Teatro ha funzionato veramente tanto. Questa location era poco conosciuta e la città ha capito che non ci sono solo le grandi piazze ma anche altre parti di Messina che devono essere vissute. Anche quest’anno la zona del teatro si rivitalizza ed io credo che, se le cose si fanno insieme, riescono bene. La strada intrapresa per rendere Messina sempre più vivibile è quella giusta. Ho creduto in questo progetto, ci credo e ci crederò».

Anche il presidente dell’Ente Vittorio Emanuele, Orazio Miloro ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico: «in questo Palazzo, parlare di armonia è un elemento imprescindibile. Da parecchio tempo si respira sintonia tra le istituzioni e questa sta dando frutti. La sinergia si è allargata con l’associazione Developement con iniziative che uniscono la tradizione dei villaggi di Natale con quella artistico-culturale».

Miloro ha spiegato che l’intento di Natale in Teatro è proprio quello di unire l’aspetto ludico-ricreativo del villaggio con la partecipazione alle rappresentazioni teatrali. Inoltre, è anche occasione di rivitalizzazione dello spazio limitrofo al teatro che diventa sempre più vivo e partecipato. Al Teatro Vittorio Emanuele, centro culturale della città, saranno coniugate le tradizioni del Natale con quelle del teatro. Alla Sala Laudamo ci saranno rappresentazioni di spettacoli dirette ai bambini per rendere sempre più il Natale un momento di gioia, serenità e armonia.

Natale in Teatro a Messina: i bambini vera anima del Natale

Sergio Cimmino della Crew eventi ha dichiarato: «l’anno scorso abbiamo accolto il progetto con entusiasmo ed è stato ripagato con la partecipazione straordinaria della città che ha creato atmosfera natalizia. I sorrisi dei bambini hanno riscaldato il cuore. Quest’anno abbiamo voluto restituire questo affetto alla città con un villaggio che si raddoppia con temi attuali».

Cimmino ha infatti spiegato che nella galleria di casette natalizie fa da padrona l’associazione Second Life con le loro creazioni realizzate con il riuso e il riciclo.

«Il vero sacrificio lo abbiamo fatto per i bambini che sono l’anima vera del Natale. Quest’anno i bambini avranno tutto quello che il loro cuore può desiderare. All’inaugurazione ci sarà la neve. L’area kids è ricchissima con giostre, boss dello zucchero filato, specchio magico, laboratori. Ci sarà una mascotte che presenteremo il giorno dell’inaugurazione. Quest’anno abbiamo voluto portare nelle attività la tematica della sostenibilità e del riuso che sono tematiche attuali. Abbiamo avuto la collaborazione di Messina Servizi che ci ha aiutato ad allestire il villaggio» – ha concluso.

Il programma delle attività sarà pubblicato sulle pagine social di Natale in Teatro.

Natale in Teatro Messina: l’attenzione alla sostenibilità

Immancabili anche quest’anno, come ha ricordato l’assessora Liana Cannata, le scritte luminose che abbelliranno la via adiacente al teatro.

All’interno del villaggio, MessinaServizi Bene Comune dedicherà un’area al tema sostenibilità con la campagna “Ogni cosa al posto giusto. Differenzia correttamente!”, in collaborazione con ANCI-CONAI. L’obiettivo è di sensibilizzare i visitatori sull’importanza della raccolta differenziata e promuovere l’utilizzo dell’App Junker.

La Fondazione ITS Accademy Albatros, main partner, sarà protagonista di una serie di incontri per promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione nell’ambito delle filiere agroalimentari.

L’I.I.S.G. Minutoli presente con l’Istituto Agrario Pietro Cuppari, promuoverà progetti innovativi a sostegno della circolarità del settore agricolo. Il Faro Doc San Placido, prodotto nelle cantine dell’azienda agraria dell’Istituto, sarà disponibile al Villaggio.

Al Book Shop del Teatro Vittorio Emanuele , condotti da Saro Gugliotta, ci saranno sei appuntamenti imperdibili a cura di ASSOCIBO.

(20)