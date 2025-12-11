Nasce EVOluto, il panettone all’olio EVO degli Ambasciatori del Gusto Francesco Arena e Luca Miuccio

Il Natale 2025 si fa più buono e “genuino” con “EVOluto”, il Panettone all’olio extravergine di oliva ideato dai due Ambasciatori del Gusto Francesco Arena e Luca Miuccio. Il grande lievitato delle feste si evolve e va incontro alle esigenze salutistiche e ai dettami della Dieta Mediterranea, diventa ancora più leggero e digeribile, grazie all’utilizzo dell’olio extravergine di oliva siciliano che avvolge il panettone con la sua morbidezza mediterranea. Buono, salutare, ricco di polifenoli, l’olio evo ha effetti benefici per la salute, come la prevenzione di malattie cardiovascolari, tumori e sindrome metabolica.

Da qui nasce l’intuizione dei due Ambasciatori del Gusto che hanno creato un’edizione limitata del grande lievitato delle feste con l’olio evo dei Frantoi Berretta (giovane azienda dalle radici millenarie con sede a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania). Dopo vari test, la scelta è ricaduta sull’olio Maccarisi per il suo gusto tipicamente siciliano in cui emergono note complesse, robuste e amarognole, profumi di pomodori verdi e rosmarino e una buona persistenza. Un olio sostenibile che rispetta il territorio, con impatto ambientale a quota zero. Ad impreziosire il panettone a quattro mani in edizione limitata (solo 250 pezzi) ci sono la profumata arancia candita di “Don il candito siciliano” e i capperi canditi dell’azienda Virgona di Salina, un ingrediente molto amato e utilizzato dal mastro fornaio nel suo iconico “Panettone Salina” dedicato alla più verde delle isole Eolie. Anche l’ultima creazione, prodotta nel Panificio di Francesco Arena, parla siciliano e nasce dall’amicizia di lunga data che lo lega all’executive chef del Grand Hotel San Pietro di Taormina. «Coniugare tradizione e innovazione è la mia sfida quotidiana – spiega Arena – ogni panettone è un’esperienza sensoriale, dove ingredienti d’eccellenza e lavorazioni lente garantiscono qualità e autenticità».

La lavorazione artigianale che rispetta i tempi naturali del panettone a lievitazione naturale e la ricerca meticolosa delle materie prime siciliane fanno di questo panettone un dolce che celebra i sapori delle feste con qualità e genuinità.

«Con questo panettone vogliamo regalare gioia ai nostri clienti. EVOluto – spiegano Francesco Arena e Luca Miuccio – nasce dalla fratellanza tra due professionisti del settore gastronomico siciliano, che va oltre l’amicizia. Da anni parlavamo di realizzare un panettone tutto nostro e l’idea è nata in una sera d’estate a Taormina, nella terrazza del San Pietro. EVOluto è l’evoluzione di un panettone – continuano i due Ambasciatori del Gusto siciliani – che si fa abbraccio della nostra territorialità. Abbiamo voluto dare al panettone, l’impronta che contraddistingue da sempre il nostro lavoro, costruito a stretto contatto con piccoli produttori di eccellenze siciliane, da qui la scelta dei capperi canditi di Salina, dell’arancia candita siciliana e dell’olio dei frantoi Berretta».

Edizione limitata di 250 panettoni disponibili al Panificio Francesco Arena di Messina, via Tommaso Cannizzaro 137, e in distribuzione Taurmè.

