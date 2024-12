Museo Regionale Accascina di Messina: aggiunte 50 nuove opere alla collezione permanente

Sono state aggiunte oltre cinquanta nuove opere alla collezione permanente del Museo regionale Accascina di Messina. I visitatori possono ora usufruire di una guida interattiva plurilingue accessibile da smartphone, utile per esplorare approfonditamente i periodi storici, le opere e gli artisti. Inoltre, sono disponibili smartglasses con tecnologia di intelligenza artificiale per esperienze immersive di realtà virtuale e contenuti di realtà aumentata. Il museo offre anche una guida in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per persone audiolese e sorde, pannelli tattili pensati per ipovedenti, e una guida cartacea dedicata a persone con diverse abilità cognitive.

Dal 20 dicembre al 6 gennaio 2025, i residenti di Messina potranno accedere a tutte queste novità del Museo regionale Accascina con un biglietto scontato a soli €2,00 (anziché €7,00) per la mostra permanente 1908 CittàMuseoCittà. Il biglietto include gratuitamente l’uso degli smartglasses per la realtà aumentata.

Gli orari di apertura del Museo sono i seguenti:

Martedì – Sabato : dalle 9:00 alle 19:00 (biglietteria chiude alle 18:00);

: dalle 9:00 alle 19:00 (biglietteria chiude alle 18:00); domenica : dalle 9:00 alle 13:30 (biglietteria chiude alle 12:00).

: dalle 9:00 alle 13:30 (biglietteria chiude alle 12:00). La mostra 1908 CittàMuseoCittà segue gli stessi orari del Museo, ma con ingressi contingentati ogni ora, per un massimo di 15 persone per turno. Il Museo sarà chiuso nei giorni 25 dicembre e 1 gennaio.

(25)