MoveMe: c’è tempo fino al 31 ottobre per acquistare l’abbonamento Atm a prezzo agevolato

Presentati questa mattina alla sede dell’Atm Messina alcune importanti novità sulla campagna MoveMe: l’abbonamento a prezzo scontato per i mezzi pubblici, bus e tram, indirizzato ai cittadini di Messina.

L’abbonamento MoveMe ha un costo di 50 euro, vale a dire che con 4 euro al mese si potrà viaggiare per un anno intero sui mezzi pubblici.

Abbonamento MoveMe: alcuni dati

Il presidente di Atm Messina Giuseppe Campagna ha dichiarato: «siamo a 19mila abbonamenti già rilasciati. Pensiamo che raggiungeremo i 21mila entro fine ottobre. Essendo già stati venduti ben 19mila abbonamenti, la governance aziendale ha deciso di fissare la data di chiusura della promozione al 31 ottobre. Invitiamo, quindi, i cittadini che non hanno ancora avuto il tempo di procedere con l’acquisto di affrettarsi, per non perdere l’opportunità di viaggiare per un anno intero su bus e tram al costo di soli quattro euro al mese».

Campagna ha fatto sapere che la maggior parte degli abbonamenti, il 46%, è stato fatto online, nei box il 30% e nelle emettitrici in città il 24%. Da questi dati, è emerso che l’utente ha gradito di più richiedere o rinnovare l’abbonamento online.

Presto si sapranno anche le percentuali degli utenti che hanno confermato l’abbonamento e quelli che l’hanno richiesto per la prima volta.

Inoltre, per dimostrare che il servizio è gradito dall’utenza, il presidente di Atm ha spiegato: «dal primo settembre 2023 al primo settembre 2024, abbiamo fatto 56.625 biglietti Up&Go con carta di credito. Questo indica che c’è un gran numero di persone che, pur non avendo fatto l’abbonamento, utilizza l’autubus. Abbiamo riscontrato un importante aumento nell’utilizzo delle app per quanto riguarda i parcheggi Ztl. Si è passati da 609.017,23 € del 2021 a 1.727.351,40 € del 2023. Nel 2024, ad anno non ancora concluso, abbiamo già raggiunto quota 1.755.108,97 €, con un una proiezione a fine anno di 2 milioni di euro».

In conclusione, il presidente Campagna ha ringraziato tutto il personale Atm impiegato nell’area commerciale, diventato un fiore all’occhiello del’Azienda.

