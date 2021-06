Monitoraggio gallerie, come cambia la viabilità sull’autostrada A18 Messina-Catania

Continua il monitoraggio strutturale delle gallerie dell’autostrada A18 Messina-Catania, disposto dal CAS per tutto il mese di giugno. In una nota, il Consorzio Autostrade Siciliane spiega a che punto sono le verifiche, annuncia quali saranno le prossime, e comunica le modifiche alla viabilità in vigore dal 18 giugno al 7 luglio.

Come annunciato nei giorni scorsi, le indagini geotecniche e georadar strutturali avviate dal CAS sulle gallerie dell’autostrada A18 Messina-Catania e della A20 Messina-Palermo proseguiranno ancora fino ai primi di luglio. Per effettuare i monitoraggi e programmare gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, saranno chiusi alla viabilità i tratti autostradali della A18 indicati di seguito ed il traffico sarà deviato sulla carreggiata opposta (dove vigerà il doppio senso di circolazione):

dalle ore 7.00 di giorno 18 alle ore 24.00 di giorno 19 giugno , sulla carreggiata di valle (in direzione Messina) tra il km. 31,234 e il km. 28,386;

, sulla carreggiata di valle (in direzione Messina) tra il km. 31,234 e il km. 28,386; dalle ore 7.00 di giorno 21 alle ore 24.00 di giorno 22 giugno , sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 28,368 e il km. 31,234;

, sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 28,368 e il km. 31,234; dalle ore 7.00 di giorno 23 alle ore 24.00 di giorno 26 giugno , sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 12,368 e il km. 16,634;

, sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 12,368 e il km. 16,634; dalle ore 7.00 di giorno 28 giugno alle ore 24.00 di giorno 1 luglio , sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 3,447 e il km. 7,222;

, sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 3,447 e il km. 7,222; dalle ore 7.00 di giorno 2 luglio alle ore 24.00 di giorno 7 luglio, sulla carreggiata di monte (in direzione Catania) tra il km. 4,165 e il km.12,368.

Al via domani, mercoledì 17 giugno, inoltre, i lavori di messa in sicurezza delle gallerie Scaletta Zanclea e Piano Cutiri, sempre sull’autostrada A18 Messina-Catania. Per consentire lo svolgimento degli interventi sono state disposte le seguenti modifiche viarie:

dal 17 e fino alle ore 9.00 del 26 giugno, verrà chiuso al transito il tratto in direzione Messina che ospita la Galleria Scaletta Zanclea e Piano Cutiri – tra i km. 12,368 e il km. 7,222 – e contestualmente sarà istituto il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta.

Prosegue, contestualmente, il le prove di carico su ponti e viadotti.

