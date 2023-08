Meteo Messina: le previsioni del tempo dicono che potrebbe piovere

Le raffiche di vento degli ultimi giorni hanno sgombrato il cielo dalla cappa che avvolgeva Messina: adesso, secondo le previsioni meteo, potrebbe piovere. Il bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana, infatti, conferma precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale nella parte centro settentrionale dell’Isola.

«Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, – fa sapere il Dipartimento –, su Sicilia centrosettentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Venti forti occidentali». Per quanto riguarda i mari invece: «Agitato il Tirreno centro-meridionale – continua la nota. Localmente molto mossi i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio».

Anche i siti specializzati confermano che a Messina ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, che potrebbero verificarsi dalle 15.00 alle 16.00 di oggi. Le temperature oscilleranno intorno ai 30° C, con una minima che potrebbe arrivare ai 23 gradi centigradi. I venti soffieranno da nord – nord ovest e l’umidità toccherà l’80% intorno alle 18.00.

A questo link il bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Meteo Messina: le previsioni del tempo

Secondo i siti specializzati, da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre 2023 a Messina dovrebbe riprendere la pioggia: previste, infatti, precipitazioni moderate e temperature in leggera diminuzione con una massima di 27° C e una minima di 21° C.

Ma non temete, c’è ancora il tempo di fare un ultimo bagno a mare prima di salutare l’estate: il primo weekend di settembre infatti sarà soleggiato con cielo sereno e qualche piccola velatura. Il picco delle temperature arriverà, sempre secondo le previsioni, mercoledì 6 settembre con il termometro che toccherà i 38° C.

