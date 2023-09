Meteo Messina: che tempo farà nei prossimi giorni

«Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati»; così annota il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana all’interno del consueto bollettino dedicato alle previsioni meteo: anche a Messina potrebbe tornare a piovere.

Allerta gialla quindi fino alle 24.00 di oggi, lunedì 25 settembre 2023. Se le precipitazioni saranno sparse, i venti saranno localmente forti settentrionali con locali rinforzi di burrasca sulla Sicilia occidentale. Molto mossi lo Stretto di Sicilia e il Tirreno.

A questo link il bollettino completo.

Che tempo fa a Messina: il meteo

Ma che tempo ci sarà a Messina nei prossimi giorni? Arriverà finalmente l’autunno? Per rispondere al quesito diamo (come sempre) uno sguardo ai siti specializzati. IlMeteo conferma quello detto dal bollettino della Protezione Civile: «La giornata di oggi, – si legge – sarà prevalentemente piovosa con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite, temperature comprese tra 20 e 25°C. In particolare avremo nuvolosità sparsa al mattino, probabili rovesci o temporali al pomeriggio, piovaschi e schiarite alla sera».

Lieve calo di temperatura per la giornata di martedì 26 con il termometro che oscillerà tra i 19 e i 25°C. Anche per la giornata di domani e mercoledì 27 settembre, secondo le previsioni del tempo, a Messina dovrebbero verificarsi deboli piogge con schiarite al pomeriggio e poche nubi la sera. Il bel tempo dovrebbe tornare da giovedì 28 settembre, con temperature in lieve aumento che andranno dai 22 ai 28 gradi.

Foto di repertorio

