Meteo Messina: che tempo ci aspetta nei prossimi giorni

Da circa due settimane la pioggia continua a svegliare la città e in tutta la Regione prosegue fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 22 maggio, l’allerta meteo gialla: a Messina, nello specifico, previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Per quanto riguarda le temperature: le massime in locale sensibile aumento, mentre i venti saranno localmente forti sui settori ionici. Mare molto mosso, in particolare lo Ionio meridionale, con moto ondoso in rapido calo.

E nei prossimi giorni che tempo ci sarà a Messina? E quando arriverà il caldo? Per rispondere a queste domande ci rivolgiamo, come sempre, ai siti specializzati. Secondo ilMeteo.it, il resto della settimana a Messina sarà caratterizzato da bel tempo: «Avremo – dicono le previsioni del tempo – ampio soleggiamento al mattino e al pomeriggio, qualche nube sparsa alla sera. Temperatura massima di 23°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 16°C. I venti saranno deboli da Sud-Est al mattino con intensità di circa 10km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 15km/h, deboli da Sud-Est alla sera con intensità di circa 8km/h». Qualche assaggio di estate quindi ci sarà a partire da questa settimana, con l’arrivo dell’anticiclone Zefiro, ma la pioggia potrebbe tornare martedì 30 maggio.

