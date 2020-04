MessinaServizi scioglie i dubbi: raccolta dei rifiuti regolare nel weekend del 25 aprile

Domani, venerdì 24 aprile, non è considerato giorno prefestivo, quindi si conferiscono i rifiuti regolarmente. A confermarlo è MessinaServizi Bene Comune che spiega come funzioneranno sia la raccolta differenziata che quella indifferenziata in questo fine settimana.

In sostanza, spiegano dalla Società Partecipata, la raccolta dei rifiuti proseguirà in maniera regolare anche questo fine settimana, nonostante sabato 25 aprile sia la Festa della Liberazione. Quindi, domani, venerdì 24, si potranno conferire i rifiuti normalmente, seguendo il calendario della raccolta differenziata nel caso si abiti in una delle zone servite dal porta a porta. Non sarà possibile, invece, gettare la spazzatura sabato sera, perché l’indomani (essendo domenica) non viene ritirata; mentre si potrà, come d’abitudine, domenica.

Aperture “controllate” delle isole ecologiche

Nel fare questa breve precisazione, MessinaServizi Bene Comune ricorda che per tutta la prossima settimana saranno aperte le isole ecologiche della città, per consentire a chi non abita nelle zone servite dal porta a porta di fare comunque la raccolta differenziata. Il servizio offerto dai centri di raccolta, si ricorda, è attivo solo su prenotazione a causa delle disposizioni di contenimento del coronavirus. Oltre alle isole ecologiche di Gravitelli, Pistunina e Tremonti saranno aperte anche quelle di Giampilieri, Pace e Spartà.

Per conferire, si ripete, occorre prenotare chiamando i seguenti numeri:

333 6154097 – dalle 7:00 alle 15:00;

333 6154086 – dalle 15:00 alle 23:00.

(57)