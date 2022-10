MessinaServizi, Gioveni: «Che fine ha fatto il bando per le assunzioni?»

«Che fine ha fatto il bando per le assunzioni a MessinaServizi Bene Comune, visto che è passato più di 1 mese dalla scadenza dell’interpello per la mobilità interaziendale?», esordisce con questo interrogativo il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, che in una nota chiede chiarimenti sulle «annunciate assunzioni di n.100 unità della società nello scorso mese di agosto e che evidentemente hanno creato fermento nella cittadinanza in cerca di occupazione».

«Il 7 settembre scorso, infatti – dice ancora il consigliere Gioveni – è scaduto l’atto di interpello, propedeutico per legge alle procedure di assunzioni esterne, rivolto ai dipendenti delle società partecipate pubbliche iscritti nell’elenco di cui all’art. 24 della Legge n. 20/2016; subito dopo ci si sarebbe dovuti attivare per assumere “per differenza” il restante personale dall’esterno, ma del bando tanto decantato ancora non vi è traccia. A questo interrogativo – prosegue il consigliere – se ne aggiungono altri due».

Il primo è relativo alla proposta dello stesso Gioveni di creare una long list così come è successo per la Messina Social City; il secondo sul «futuro gli attuali operatori destinatari dei progetti “Percorsi nuovi di accompagnamento all’abitare e risanamento urbano”, che stanno lavorando da mesi e in maniera egregia e che concluderanno il loro servizio trascorsi 365 giorni».

«Ritengo quindi – conclude Gioveni – che debba esser fatta assoluta chiarezza sul delicato e sentito tema delle assunzioni – conclude Gioveni – soprattutto perché gli annunci sono stati fatti in piena campagna elettorale, senza considerare anche il fatto (certamente contraddittorio) che mentre da un lato in quel periodo si annunciavano le assunzioni di personale, dall’altro la stessa MessinaServizi affidava un appalto esterno per 60 giorni ad una società (la TECH) per il servizio di spazzamento straordinario».

Intanto anche i sindacati si dicono preoccupati per i lavoratori della Messina Social City, altra partecipata del Comune di Messina.

