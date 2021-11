A Messina arriva il Wi-Fi gratis: la mappa delle zone già coperte dal servizio

Anche a Messina arriva il Wi-Fi gratis per residenti e turisti, che potranno collegarsi dalle principali piazze cittadine, e non solo. In totale i punti di accesso previsti sono 30, 13 dei quali indicati come già attivi dal sito del Comune. Tra questi, piazza Municipio, via Garibaldi, villa Dante, zone centrali e anche più periferiche della città dello Stretto, come per esempio Ganzirri. Vediamo come funziona e quale app occorre scaricare per accedervi.

Il servizio rientra nel progetto “Piazza Wi-fi Italia”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel Italia, cui anche il Comune di Messina ha deciso di aderire. La connessione internet gratuita è disponibile sia per i cittadini sia per i turisti che, per accedervi, dovranno semplicemente scaricare un’app sul proprio dispositivo.

Come accedere al wi-fi pubblico di Messina tramite app

L’app necessaria per accedere al Wi-fi libero sia a Messina che su tutto il territorio nazionale si chiama “WiFi Italia” ed è disponibile sia sull’app store (Apple) sia su Google play (Android). Per accedere al servizio occorre registrarsi con la propria e-mail oppure utilizzare lo SPID. Una volta fatto questo passaggio l’accesso sarà automatico, senza bisogno di autenticarsi nuovamente dopo la prima registrazione

Wi-fi gratis a Messina: la mappa del servizio

Le zone di Messina già coperte dal Wi-fi gratuito sono le seguenti:

Piazza Unione Europea (Municipio); Piazza della Repubblica (stazione centrale); Passeggiata a Mare (zona fiera); Via Garibaldi (zona palazzo Inps); Anfiteatro e Sale Palacultura/Biblioteca; Viale San Martino (Zona Sede Tributi Isolato88); Imbarcadero Reggio Calabria/Villa S. Giovanni/ Eolie; Piazza Duomo; Passeggiata a Mare (prefettura/circolo canottieri disponibile a breve); Villa Dante (Lato dipartimento Cimiteri); Ganzirri Lago Grande; Villa Mazzini; Galleria Vittorio Emanuele.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

