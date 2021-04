Messina, via i cassonetti dei rifiuti da alcune strade del centro: l’elenco completo

Lo ha annunciato MessinaServizi Bene Comune, a partire da oggi si riprende con la rimozione dei cassonetti filo strada nelle zone coperte dalla raccolta differenziata porta a porta. Interessate diverse vie e zone del centro di Messina, da viale Italia a Bisconte (classificate come parte della zona 3 “arancione”).

Con l’estendersi del servizio di raccolta differenziata nell’area del centro di Messina, la società partecipata che gestisce lo smaltimento dei rifiuti in città prosegue con la rimozione dei cassonetti filo strada. Si comincerà oggi, martedì 20 aprile, in alcune strade in cui i bidoni erano stati lasciati, nonostante fosse già partito il porta a porta, in attesa del ritiro dei mastelli da parte dei condomini. Lunedì 3 maggio, invece, inizieranno ad essere eliminati i cassonetti nella zona 4 (zona gialla), per raggiungere finalmente il 100% della città.

Rimozione dei cassonetti in centro a Messina: le strade interessate dal 20 al 27 aprile

Vediamo, in ordine cronologico, quali strade del centro di Messina saranno interessate dalla rimozione dei cassonetti filo strada e quando:

Martedì 20 aprile

Eliminazione dei cassonetti:

sul Viale Italia, da via Ducezio a bivio Noviziato Casazza – Acqua del Conte, e in Via Ducezio fino a via Sciva (Casa Serena);

da Noviziato Casazza a piazza d’Armi (Montepiselli).

Venerdì 23 aprile

Rimozione dei cassonetti:

sul Viale Italia, da via Noviziato Casazza al Viale Europa, da via Noviziato Casazza a Piazza Trombetta- Via S Marta;

da piazza Trombetta fino a Fondo Pistone;

a Bisconte Catarratti, da via polveriera- Strada Militare e da Piazza d’Armi a rivendita Tabacchi.

Martedì 27 aprile

Rimozione dei cassonetti:

in via Comunale da bivio Bisconte fino a piazzetta Camaro – S. Luigi,- via Annibale da bivio Sivirga – S.Anna, Mito- Torr.Luce- Camaro Sup- stazione punto verde al semaforo autostrada.

Come ritirare i kit della raccolta differenziata porta a porta a Messina

Le prenotazioni per ritirare i kit della raccolta differenziata porta a porta, per i condomini che ancora ne fossero sprovvisti, sono sempre attive al numero di telefono 3336154097.

