Messina: tutto pronto per la sesta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro

Presentata al Comune di Messina la sesta edizione de “Il Festival degli Aquiloni”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro in compartecipazione con il Comune di Messina e il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia.

Il festival vuole celebrare l’arte del volo coinvolgendo grandi e piccini con esibizioni di aquilonisti, laboratori creativi e attività. Da venerdì 27 a domenica 29 settembre tra la spiaggia libera sotto il pilone e l’arena Capo Peloro tutti con il naso all’insù!

Il Festival degli Aquiloni per riscoprire il territorio

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato «il Festival degli Aquiloni è un evento strutturale che raggiunge grandi numeri. Adesso siamo alla sesta edizione e ogni anno noto con piacere che aumenta il numero degli sponsor dell’iniziativa. Questo fa comprendere che il Festival degli Aquiloni è un modo per riscoprire il territorio. La settimana scorsa c’è stata una preview sul lungomare di Santa Margherita per far capire che il gioco dell’aquilone fa bene a tutta la città. L’iniziativa è lodevole e andrà sicuramente avanti anche con altre edizioni. Lo spirito è di stare insieme e lanciare messaggi positivi».

Il sindaco ha anche ricordato che a Capo Peloro saranno presenti ache punti informativi di Messina Servizi e Amam. La presenza delle due Partecipate si inserisce nello spirito di veicolare messaggi che possano aiutare i cittadini a rispettare la città e l’ambiente.

Messina, il vento e lo Stretto

Nello Cutugno, ex presidente dell’Associazione Pro Loco Capo Peloro ha sottolineato lo spirito che anima l’intero Festival e il messaggio che veicola. Cutugno ha spiegato: «la bellezza porta benessere e cose positive. Quest’anno avremo venti aquilonisti che vengono da diverse regioni di’Italia. Per la prima volta sarà presente la delegazione di Malta».

Grande novità di quest’anno sarà il volo notturno di sabato sera alle 20:30. Nello Cutugno ha ricordato e ringraziato la presenza di tutti i partecipanti al Festival che lo rendono unico e indimenticabile. Inoltre, ha aggiunto: «la presenza sui social è davvero massiccia. Quest’anno abbiamo già mille click in più di partecipazione all’evento rispetto all’anno scorso. Il Festival degli Aquiloni si inserisce in un progetto più grande che vuole fare di Messina la città del vento. L’idea è di Carlo Correnti, imprenditore messinese, che ha pensato di fare un calendario con iniziative legate al vento e alla nostra città. La proposta vuole coinvolgere le entità che lavorano con il vento e con lo Stretto».

Sesta edizione Festival degli Aquiloni: si diventa tutti bambini

Alla conferenza di presentazione della sesta edizione del Festival degli Aquiloni, presente anche Libero Gioveni in qualità di delegato all’Assessorato regionale al turismo. Il delegato ha puntualizzato come l’evento porti promozione turistica alla città e dimostra la sinergia tra l’Assessorato e l’Amministrazione.

L’assessore Massimo Finocchiaro ha affermato: «si diventa tutti bambini e più leggeri in questo splendido scenario. È un momento bellissimo, attrattivo e attrattore. Chi viene da fuori vive questa emozione come fosse la prima volta. Questi eventi moltiplicano l’interesse del nostro territorio e come Comune siamo fieri di supportare queste iniziative».

Mariagrazia Interdonato, presidente di Messina Servizi Bene Comune ha dichiarato: «l’evento si presta per fare comunicazione di quelle che sono le buone pratiche come il riciclo. Inoltre, porteremo all’attenzione dei ragazzi l’app Junker. Messina ha risposto bene e moltissime persone l’hanno scaricata».

Festival degli Aquiloni: colori, creatività e divertimento

Paolo Alibrandi, presidente della Pro Loco Capo Peloro ha ringraziato tutti i sostenitori e i partner aderenti all’evento. Il presidente ha spiegato: «si inizia domani venerdì 27 alle 15:30 con l’inaugurazione del giardino di Eolo e si conclude alle 20. Sabato in tarda mattinata ci sarà un corteo per le vie del paese intorno alle 11;30. Inoltre, è previsto per sabato sera il volo notturno degli aquiloni».

I rappresentanti della Pro Loco Capo Peloro hanno invece trattato gli aspetti organizzativi e il programma delle tre giornate che prevede un pieno di colori, creatività e divertimento per grandi e piccini che offriranno ai partecipanti emozioni da vivere nella spiaggia di Capo Peloro per potere ammirare gli aquiloni e una serie di iniziative collaterali dai pro-market, alla musica, workshops, LabAquiloni, mostre, arte e un’area bimbi.

