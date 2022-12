Messina, torna il “Trenino del buon pastore”: come donare giocattoli ai bambini meno fortunati

Natale sta arrivando e tornano a Messina gli appuntamenti con la solidarietà organizzati dalla Onlus Terra di Gesù. Il primo, attivo da diversi giorni, è il “Trenino del buon pastore”, per donare giocattoli (nuovi) ai bambini meno fortunati della città dello Stretto; il secondo è l’evento di beneficenza “Un amore di Natale” 2022 che si svolgerà stasera, 19 dicembre. Tutti i dettagli.

Attivo tutto l’anno, il centro del buon pastore gestito da Terra di Gesù Onlus rilancia anche quest’anno le sua iniziative di Natale per sostenere le famiglie in difficolta, le persone senza fissa dimora, gli “ultimi” di Messina. In particolare, ve ne segnaliamo due: la prima, lo spettacolo musicale e culturale di solidarietà, a favore del centro medico Buon pastore, che si svolgerà oggi, lunedì 19 dicembre, alla Parrocchia San Paolino Vescovo di Mili Marina. Per maggiori informazioni è possibile contattare questo numero: 3775298805.

La seconda è quella del “Trenino del buon pastore”. È possibile infatti donare giocattoli per i bambini disagiati di Messina presso il Centro Buon Pastore di Via Pasquale Calvi (nei pressi del Cavalcavia) nel seguenti giorni e orari:

il lunedì e il mercoledì – dalle ore 16.00 alle 18.00;

il martedì dalle ore 10.00 alle 11.30;

il venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00.

Ricordiamo inoltre che è possibile donare medicine tutto l’anno attraverso la “Cesta del Buon Pastore” presente in diverse farmacie di Messina. Terra di Gesù Onlus è anche l’associazione destinataria del ricavato dei concerti in programma con “Onde Sonore”, la kermesse organizzata da Caronte&Tourist.

(Foto di repertorio)

