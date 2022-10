Prosegue la raccolta della “Cesta del buon pastore”: le farmacie in cui donare a Messina

C’è tempo ancora fino a domani, sabato 29 ottobre (compreso), per partecipare alla Settimana della raccolta di beni per la prima infanzia della Cesta del Buon Pastore, iniziativa organizzata da Terra di Gesù Onlus con Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti in trenta farmacie di Messina. Vediamo l’elenco completo delle attività aderenti.

Si sta per concludere la settimana della Raccolta della Cesta del Buon Pastore, iniziativa di sensibilizzazione volta a raccogliere beni per la prima infanzia da destinare ai bambini provenienti dalle famiglie in difficoltà economica del territorio cittadino. Dopo questa settimana, la “Cesta” rimarrà aperta per tutto l’anno nelle farmacie aderenti, e sarà quindi possibile continuare a donare.

Cesta del Buon Pastore: le farmacie dove donare a Messina

La giornata di sabato prevederà la partecipazione di volontari (per informazioni basta contattare il numero 3775298805).

Di seguito, l’elenco delle farmacie aderenti all’iniziativa:

Farmacia Caminiti, Farmacia Pirrone, Farmacia Santa Margherita, Farmacia Nuova Farmacia Galati, Farmacia Ingo, Farmacia Pirri, Farmacia De Leo, Farmacia La Rosa, Farmacia Sgroi, Farmacia Papisca S, Farmacia del Viale, Farmacia Abate(centro), Farmacia Centrale Farmacia Dello Stretto, Farmacia Isaja, Farmacia Muricello, Farmacia Brancato Romanini, Farmacia Di Mario, Farmacia Facciolà, Farmacia Abate (Ganzirri), Farmacia Gargano, Farmacia Crimi, Farmacia Grasso, Farmacia Bruni, Farmacia Licitri Cannavà, Farmacia Spirito Santo, Farmacia Procopio, Farmacia Mercurio, Farmacia Pandolfi, Farmacia Brancato.

