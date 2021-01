Messina, tamponi rapidi per gli abitanti delle aree di risanamento di IV e V Circoscrizione

Continua lo screening sul coronavirus, tramite tampone rapido, per i residenti delle aree di risanamento di Messina. Mercoledì 20 gennaio 2021 sarà infatti allestito il drive-in nell’area del mercato di Giostra (ex Mandalari). Vediamo a chi è indirizzata la campagna promossa dall’ASP, con il supporto della Protezione Civile comunale e dell’Agenzia per il Risanamento di Messina (Arisme).

Mercoledì 20 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 14.00 i residenti delle aree di risanamento della IV e della V Circoscrizione di Messina avranno la possibilità di sottoporsi, volontariamente, al tampone rapido per la diagnosi del covid-19, presso l’area del mercato di Giostra (ex Mandalari).

Tamponi rapidi per i residenti delle aree di risanamento di Messina

Mercoledì 20 gennaio 2021, dalle 9.00 alle 14.00 potranno sottoporsi al tampone rapido per la diagnosi del coronavirus coloro che risultino residenti nelle seguenti zone:

IV circoscrizione – Fondo Martinez, via Gelone, Scalinata Sant’Anna, via Siena, via Templari, Mura Gentili, Tirone, San Raineri, Fondo Tornatola, via Fonderia, contrada Scoppo e Santa Maria La Nuova;

– Fondo Martinez, via Gelone, Scalinata Sant’Anna, via Siena, via Templari, Mura Gentili, Tirone, San Raineri, Fondo Tornatola, via Fonderia, contrada Scoppo e Santa Maria La Nuova; V Circoscrizione – Badiazza Santa Maria La Valle, Badiazza Sant’Andrea, Argini Torrente Giostra, ex lavatoio ed ex ricovero Ritiro, Traversa 37 – via 3b – via Alibrandi, Ritiro San Michele, via Appennini, via Monte Pasubio a Giostra, Fondo De Pasquale lato monte, Rione San Licandro, via Sofio, Torrente San Licandro e Case Basse Paradiso.

Quali documenti servono?

Per potersi sottoporre a tampone presso il drive-in dell’area ex Mandalari sarà necessario esibire:

tessera sanitaria ;

; autocertificazione che comprovi la residenza e la necessità di raggiungere il drive in per essere sottoposti al tampone.

Essendo Messina in zona rossa, per potersi recare a fare il tampone è necessario avere con sé l’autocertificazione che si può trovare a questo link.

(Foto di repertorio)

