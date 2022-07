Messina Street Food Fest: a ottobre 2022 torna la festa del cibo da strada

Arancini, pizza al taglio, pane e panelle, arrosticini e tanto altro: a ottobre 2022 torna il Messina Street Food Fest dopo lo stop di due anni causato dal Covid. A comunicarlo sono gli organizzatori della manifestazione con un post pubblicato sui social.

Ha animato l’autunno di piazza Cairoli per tre anni, prima dell’avvento del Covid-19; ora il festival del cibo da strada che ha conquistato tanti messinesi sta per tornare. La macchina organizzativa del Messina Street Food Fest si è infatti messa in moto, e gli organizzatori hanno annunciato l’atteso ritorno. Le date di quella che sarà la quarta edizione sono ancora top secret, ma saranno svelate tra qualche giorno. Il menù? Lo possiamo immaginare, tra dolce e salato, il festival ha sempre raccolto e accolto cibo da strada della tradizione messinese, siciliana e delle altre regioni d’Italia (e non solo). Il tutto condito da musica e divertimento.

Di seguito, il messaggio degli organizzatori: «Eccoci…Vi siamo mancati? Approfittiamo di questo momento di tregua dal caldo pungente per comunicarvi una notizia fresca fresca. Sta per tornare il Messina Street Food Fest. L’evento più fico. Il meglio del cibo di strada, musica e tanto divertimento!!! Restate sintonizzati per conoscere tutte le novità di Messina Street Food Fest 2022. Ancora qualche giorno e vi sveleremo le date!».

