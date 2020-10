È ufficiale: il Messina Street Food Fest 2020 non si farà (a causa del covid)

È ufficiale, il coronavirus ferma il Messina Street Food Fest 2020. Questo ottobre, la manifestazione che ormai da tre anni accoglie l’autunno nella città dello Stretto non si farà. A comunicarlo sono gli organizzatori stessi con un messaggio chiaro, ma propositivo e che guarda al futuro: «Quando questo incubo sarà finito torneremo e sarà ancora Street Food Fest».

Da tre anni a questa parte, cioè dal 2017, ottobre è indiscutibilmente il mese del cibo da strada in riva allo Stretto, tra prodotti tipici di Messina e della Sicilia, come arancini, cannoli, panelle e pidoni, e specialità dal resto d’Italia e dal mondo, come gli arrosticini abruzzesi o il kebab. Il 2020 non sarà però l’anno della quarta edizione dello Street Food Fest.

Questo il messaggio con cui gli organizzatori della manifestazione hanno voluto dare la notizia sui social: «Ottobre è stato per tre meravigliosi anni il mese del Messina Street Food Fest. Tre edizioni ricche di immensa gioia ed emozioni infinite. Quella del 2020 sarebbe stata la quarta stagione, ma quel mostro chiamato covid-19 che ha messo in pausa le nostre vite, ha bloccato anche noi. Quest’anno il Messina Street Food Fest non ci sarà e riguardare le immagini degli anni passati ci riempie di nostalgia e tristezza. Una promessa però vogliamo farvela: nessun virus fermerà la nostra voglia di emozionarci ed emozionarvi ancora e quando questo incubo sarà finito torneremo e sarà ancora Street Food Fest!»

