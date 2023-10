Messina Street Food Fest 2023: tutte le novità del festival

Tra meno di dieci giorni piazza Cairoli si trasformerà nel food village del Messina Street Food Fest 2023: una quinta edizione ricca di novità, tra cui l’ampliamento delle casette dedicate al gusto che arrivano a 54, con operatori provenienti dalla Sicilia e non solo e la possibilità di acquistare i token online, per evitare le lunghe code alle casse. Ecco tutte le novità da sapere in attesa dell’inaugurazione.

Messina Street Food Fest 2023

L’edizione 2023 del Messina Street Food Fest, promossa e organizzata da Eventivamente, in collaborazione con il Comune e Confesercenti Messina, si preannuncia pieno di novità, così come è stato raccontato durante la preview svoltasi a Villa Ida.

«Il Messina Street Food Fest – ha detto il presidente di Confesercenti e founder di Eventivamente, Alberto Palella – taglia il traguardo dei cinque anni con grande emozione ma anche tanta energia. Si tratta di un appuntamento che nel tempo si è consolidato al punto da diventare una tradizione per migliaia di persone che vengono da tutta la Sicilia e la Calabria, non solo per le specialità di cibo da strada che proponiamo, ma soprattutto per assaporare il senso della festa, dello stare insieme, della condivisione.

Lo scorso anno abbiamo toccato le 112mila presenze, si tratta di numeri importanti che ci auguriamo di incrementare ulteriormente. Come presidente di Confesercenti Messina, non posso non ricordare anche che la manifestazione fin dagli esordi ha generato indotto e favorito tutte le attività commerciali del centro città, in particolare quelle legate alla ristorazione e le strutture ricettive. Nel 2022 durante le giornate del Messina Street Food Fest, il 78% delle strutture alberghiere e d’accoglienza erano occupate».

La città riscopre per la quinta volta lo street food. Una manifestazione a cui i messinesi si sono affezionati – ha dichiarato il sindaco Federico Basile – e che ormai fa parte della voglia che Messina ha di valorizzare il territorio e il “food”».

(In foto da sinistra l’assessore allo Spettacolo Massimo Finocchiaro, Alberto Palella, il Sindaco Federico Basile, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina).

+4

Loading... ×

Dai token online ai classici della gastronomia

Diverse le novità della V edizione del Messina Street Food Fest: insieme al numero record si casette del gusto, anche il ritorno di specialità nazionali già apprezzate nelle prime edizione, come le bombette pugliesi e il panino con il lampredotto toscano.

Siglato anche un accordo con la piattaforma di food delivery My Lillo con “Il Messina Street Food Fest a casa tua”. I token (unica moneta di scambio all’interno del villaggio del gusto) potranno essere acquistati anche online in un’apposita sezione di My Lillo, sia in prevendita che nel corso dell’evento. Ma non è finita qui. «Sempre attraverso la piattaforma – ha spiegato Alberto Palella – abbiamo selezionato 10 operatori, tra cui anche coloro che propongono specialità gluten free, con cui sarà possibile fare il delivery del prodotto e ricevere direttamente a casa le delizie dello street food».

Prevista anche Radio Messina Street Food Fest, guidata dallo speaker messinese Alfredo Reni.

Ospiti e Show Cooking

Che Messina Street Food Fest sarebbe senza gli show cooking? Tra gli ospiti, come special guest, ci sarà lo chef Andy Luotto del ristorante romano “Riva Portese”, ma anche gli stellati Giuseppe Raciti del ristorante Zash di Riposto e Nino Ferreri del Limu di Bagheria. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese, tra cui il C.I.R.S. Casa Famiglia ETS e la Mensa di S. Antonio.

Grandi ospiti anche per quanto riguarda l’intrattenimento musicale. Alla quinta edizione dell’evento food più atteso in città si esibirà Delvento, il giovane cantautore messinese reduce dalle audizioni per entrare a far parte del cast di XFactor.

Messina Street Food Fest: gli orari

Ecco gli orari di apertura del Messina Street Food Fest:

giovedì 12 ottobre: dalle 18.00 all’01.00;

venerdì 13 ottobre: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’01.00;

sabato 14 ottobre: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’01.00;

domenica 15 ottobre: dalle 11.00 all’01.00.

(106)