Messina Street Food Fest 2022, le FOTO della prima serata tra cibo e musica

Taglio del nastro per il Messina Street Food Fest 2022 che, nonostante la pioggia, a portato a piazza Cairoli molto messinesi, pronti per assaggiare le tante pietanze offerte dal villaggio del gusto. Ad aprire le danze, lo show cooking del sindaco Federico Basile, chef improvvisato per un giorno, che si è cimentato nella preparazione del “Filetto del Sindaco” Vediamo le foto della prima serata e il programma di oggi, venerdì 14 ottobre.

Dopo una lunga attesa tornano a Messina le casette del gusto dello Street Food Fest e insieme a loro gli show cooking dello Street Fish dedicato al pesce povero dello Stretto e finalizzato a promuovere la pesca locale. Una grande festa che ha visto scendere in piazza tantissimi cittadini, per una serata all’insegna del cibo da strada e della musica.

Soddisfatto della ripresa dell’evento il sindaco Federico Basile: «Il Messina Street Food Fest – ha commentato – è un’occasione non solo di promozione e di rivitalizzazione del tessuto imprenditoriale della città e della provincia, ma anche per l’intera Sicilia. È un momento di aggregazione culturale e culinaria, ma soprattutto di grande impatto per la città che torna dopo anni a vivere in maniera migliore il territorio. È un evento che fa tornare la voglia di riprendersi la città dopo anni particolarmente difficili. Sto vedendo tantissima gente qui, che non si scoraggia nonostante la pioggia».

I momenti difficili, però, sottolinea Basile non sono ancora alle nostre spalle: «Dopo la pandemia siamo ricaduti nelle problematiche legate alla guerra e nel caro bollette. Eventi come quello di questi giorni ci devono dare la spinta che faccia capire che solo facendo comunione e comunità si possono portare risultati. Lo abbiamo fatto nella crisi pandemica, lo faremo anche ora». Infine, pronto a salire sul palco per lo show cooking, ha ammesso: «Non sono un grande cuoco, ma spero di non fare cattiva figura».

A parlarci un po’ di più del villaggio del gusto è stato il presidente di confesercenti Alberto Palella: «Abbiamo fatto un lavoro di selezione che è durato tre mesi. Abbiamo ricevuto 270 richieste, ne abbiamo selezionate circa 21 di nuove. Gli altri li abbiamo confermati, sono ormai dei “best” del Messina Street Food Fest. Mi fa piacere che si siano sbizzarriti molto, per creare cose nuove che poi metteranno nei loro rispettivi stand. L’indotto che viene in questi giorni è pazzesco, le strutture ricettive sono sold out, e anche i ristoranti ne stanno traendo beneficio».

Dopo lo show cooking del sindaco Federico Basile, che ha preparato, sostenuto da uno chef esperto, un “Filetto del Sindaco” a base naturalmente di pesce (che ha avuto un certo successo); alle 21.00 è stato il momento dello chef Francesco Castorina del ristorante Sacha. Sul palco per l’intrattenimento musicale sono saliti Antonio Campo, Rinaldo Mauro e DJ Kate per il primo dj set della manifestazione, mentre alle 20.30 è stato il momento del concerto dei Camurria in concerto, e de La Soluzione.

Messina Street Food Fest 2022 – Foto dal 13 ottobre

Il programma del 14 ottobre 2022

Dai piatti del giorno, alla musica, vediamo adesso qual è il programma della seconda giornata del Messina Street Food Fest 2022. Le casette del gusto di piazza Cairoli riapriranno alle 11.00, poi si riparte con la musica, mentre per gli show cooking occorrerà aspettare stasera. Di seguito, il programma completo.

Per quel che riguarda la musica, dicevamo, si comincia alle 11.30, e fino alle 15.00 con i dj set di Sergio Mnemonico e Rinaldo Mauro. Dalle 18.00 alle 20.30 saliranno sul palco Piero Mazzù, Joe Berte e Fabrizio Duca. Alle 20.30 torna la musica dal vivo con i The Brixton e con Firrio.

Gli show cooking previsti sono invece i seguenti: alle 19.00 lo chef Simone Strano del Ristorante Faraglioni (Grand Hotel Faraglioni, Aci Castello) farà gustare agli ospiti Arancino di Alici, Cavolo Trunzu e composta di cipolle; alle 21.00 sarà il turno dello chef Emiliano Cipicchia del ristorante Le Macine (Lipari) e di Natale Laganà del Panificio Laganà (Messina). Prepareranno “L’Azzurro al cucchiaio”.

Il programma completo del Messina Street Food Fest 2022 è disponibile in questa guida completa, dove troverete gli orari, il calendario degli show cooking, quello degli eventi musicali e una “mappa” su cosa mangiare in questo weekend dedicato al cibo da strada.

