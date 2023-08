Messina, strada statale 113 chiusa tra via Palermo e le Quattro Strade: quando riaprirà

La tratta compresa tra la via Palermo e le Quattro Strade della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, a Messina, è chiusa a causa dei danni provocati dagli incendi di ieri, 28 agosto. A comunicarlo è l’ANAS, che ha previsto la misura su richiesta del Corpo Forestale.

Inizia la conta dei danni causati dagli incendi che sono divampati tra il 27 e 28 agosto a Messina, in particolare sui Colli Sanrizzo. Disposta la chiusura del tratto della strada statale 113 “Settentrionale Sicula” compreso tra il km 8,300 (inizio competenza Anas in via Palermo) e il km 11,100 (quadrivio denominato delle “Quattro Strade”) a causa della presenza di alberi pericolanti. La tratta stradale sarà chiusa fino a venerdì 1° settembre, infatti, per consentire alla Forestale di rimuovere le numerose piante pericolanti in seguito all’incendio delle ultime ore. Sarà consentito il transito solo ai veicoli diretti al Centro Neurolesi.

Oltre venti gli incendi in Sicilia nella giornata di ieri, tra le province di Messina, Palermo, Caltanissetta, Catania e Trapani. Per quel che riguarda la città dello Stretto, i Vigili del Fuoco e la Forestale sono stati impegnati per diverse ore nello spegnimento dell’incendio divampato nei pressi del Torrente Catarratti. Necessario, in questo caso, l’impiego massiccio di cinque canadair. Sempre in provincia di Messina, le fiamme hanno investito anche alcune zone dei comuni di Raccuja, Furnari, Gioiosa Marea, Ficarra, Sant’Agata Militello, Barcellona Pozzo di Gotto, Mazzarà Sant’Andrea, Francavilla, Moio e Taormina.

