Messina solidale: donate 4250 confezioni alla Cesta del Buon Pastore (ma la raccolta continua)

Grande successo per l’edizione 2022 della Settimana della raccolta della Cesta del Buon Pastore: donate nelle farmacie di Messina 4250 confezioni di beni per la prima infanzia disagiata del territorio. Conclusa questa fase di sensibilizzazione e promozione, la raccolta prosegue nelle farmacie della città dello Stretto.

Ve ne avevamo parlato al momento del lancio. Anche quest’anno Terra di Gesù Onlus, Federfarma Me e l’Ordine dei Farmacisti di Messina hanno promosso una settimana (poi prolungata per due) di sensibilizzazione alla donazione nelle farmacie della città dello Stretto. Oggetto della raccolta, i beni per la prima infanzia, che andranno a sostenere il Progetto Prima Vita del Centro Buon Pastore, ma anche il Cirs Messina, il Centro Aiuto alla Vita Vittorio Guarenghi e il popolo ucraino tramite il Gruppo di Padre Giovanni Amante.

Soddisfatto della riuscita dell’iniziativa, il presidente di Terra di Gesù Onlus, il dottor Francesco Certo: «Ringrazio i farmacisti che tanto si sono adoperati per incrementare le donazioni – afferma –, le decine di volontari, le realtà aggregative che hanno sostenuto la raccolta, le migliaia di benefattori. Il numero di beni raccolti conferma Messina capitale della solidarietà e permetterà di aiutare i bambini poveri, purtroppo in tragico aumento, per almeno tre-quattro mesi».

La raccolta nelle farmacie di Messina che aderiscono alla Cesta del Buon Pastore, però, continua. L’elenco delle attività in cui è possibile donare è disponibile a questo link.

(5)