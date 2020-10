Messina Social Walk: a Villa Dante gli ultimi due spettacoli della rassegna

Sta per calare il sipario sugli eventi della rassegna “Social Walk. Tra Musica, Arte e Spettacolo” che ha animato le serate di Villa Dante, a Messina, tra fine settembre e questo inizio di ottobre, con musica e risate, tra concerti e cabaret. Gli ultimi due appuntamenti, infatti, sono previsti per stasera, martedì 6 e per domani, mercoledì 7 ottobre.

Iniziata l’11 settembre, la kermesse organizzata dal Comune e dalla società partecipata Messina Social City, si concluderà domani sera, mercoledì 7 ottobre, dopo circa un mese di eventi all’insegna della musica e dello spettacolo, tra cover band, musical e cabaret. A calcare il palco dell’arena di Villa Dante sono stati, infatti, comici messinesi come Danny Napoli, musicisti e cantanti alle prese con grandi classici italiani (con tributi a Pino Daniele, Lucio Dalla e Vasco Rossi). Domani sarà il turno del musical, con la Compagnia teatrale Vaudeville, mentre a chiudere la rassegna sarà la Banda della Brigata Aosta.

Messina Social Walk a Villa Dante: il calendario degli ultimi appuntamenti

Martedì 6 ottobre: “Una notte a Broadway”

Stasera, martedì 6 ottobre, alle ore 20.30, la Compagnia teatrale Vaudeville metterà in scena il musical “Una notte a Broadway”, scritto e diretto da Alessandro Alù. Vincitore del Premio Adolfo Celi 2010, snello e privo di scenografie, è un insieme di esibizioni singole o a piccoli gruppi distanziati, in linea con i protocolli anti-covid. La trama si incentra sulle vicende di alcuni agenti di Broadway e sui provini di artisti emergenti.

A calcare il palco saranno sia i membri della Compagnia Vaudeville e allievi dell’omonima Scuola, in modo da coinvolgere anche i giovani.

Mercoledì 7 ottobre: Concerto della Brigata Aosta

La rassegna “Social Walk. Tra Musica, Arte e Spettacolo” di Messina si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre, con il concerto della Brigata Aosta che si esibirà a Villa Dante a partire dalle 20.30.

Informazioni e biglietti

I coupon riferiti alla rassegna “Social Walk”, specificano dal Comune di Messina, sono dotati di un QR-CODE attraverso il quale è possibile visualizzare i ristoranti e i bar che riconosceranno uno sconto o una gratuità a coloro che ne sono possessori. I biglietti degli spettacoli inseriti nel programma “Social Walk” sono distribuiti gratuitamente alla Messina Social City ed all’Infopoit comunale di via Consolato del Mare fino ad esaurimento dei posti disponibili.

