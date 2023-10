Messina si fa comunità: come funziona la Banca del Tempo, dove la “moneta” sono le ore

Babysitting in cambio di una seduta di igiene dentale, una lezione di yoga in cambio di una di informatica, ma anche un’ora di ascolto, una mano per fare la spesa, in cambio di una ricetta: a Messina nascono i nuovi sportelli della “Banca del Tempo”, una banca in cui l’unica moneta valida è, appunto, il tempo. Scopriamo come funziona.

A presentare l’iniziativa oggi, 13 ottobre 2023, a Palazzo Zanca è stata l’assessora alla Banca del Tempo, Liana Cannata: «Abbiamo stipulato un protocollo d’intesa con la “Zancle Solidale” – ha affermato – affinché quelle che sono le prassi di buon vicinato, ormai sempre più desuete, possano essere anche riprese attraverso questa formula della Banca del tempo. Il valore aggiunto di una banca del tempo è che è un organismo che si fa promotore sociale all’interno di una comunità. Il tempo oggi è diventato una risorsa importante. Vogliamo far conoscere questa realtà grazie alle sei Municipalità con cui ci siamo interfacciati in questi mese».

Sul punto è poi intervenuta la presidente di “Zancle Solidale”, Marta Liotta: «L’elemento caratteristico di una banca del tempo – ha spiegato – è che si tratta di una comunità in cui ci si sostiene e ci si aiuta reciprocamente. Non abbiamo un donatore che dona il suo tempo e un utente che riceve passivamente, ma si tratta di uno scambio al cui interno siamo tutti sullo stesso piano, alla pari. Gli iscritti si scambiano le proprio conoscenze e competenze utilizzando come unità di misura dello scambio le ore. Se io offro un’ora del mio tempo come sarto, posso ricevere in cambio un’ora del tempo di qualcun altro come babysitter, per esempio. C’è una circolarità negli scambi. Si tratta, inoltre, di un’iniziativa che ha un grande valore sia sul piano sociale sia economico. Per esempio, una persona che fa le pulizie in un’ora non guadagna tantissimo, ma può ricevere in cambio un’ora di consulenza medica. L’obiettivo – ha concluso – è creare comunità».

Vediamo, di seguito, come funziona esattamente la Banca del Tempo, alcuni dei saperi e attività che è possibile scambiare e il calendario degli sportelli attivi nelle sedi delle sei Circoscrizioni di Messina.

Cos’è la Banca del Tempo

La “Banca del Tempo“ è una banca in cui, come si diceva, la misura dello scambio non è il denaro ma il tempo. A Messina la La Banca del Tempo “Zancle Solidale” è nata nel marzo del 2012 per iniziativa di un gruppo di amici con l’obiettivo di mettere insieme persone, enti, associazioni che vogliano fare rete e scambiare attività, competenze e servizi. In parole povere, per esempio, è possibile scambiare un’ora di babysitting con una seduta di yoga (sempre di un’ora), o anche una seduta di igiene dentale con una lezione di informatica. È possibile, ancora, dare un’ora del proprio tempo per accompagnare una persona anziana a fare la spesa. Si tratta di un’iniziativa che ha un valore soprattutto sociale, oltre che economico, finalizzata a creare un senso di comunità.

Come funziona

Il tutto, naturalmente, è regolato. Per iscriversi occorre sostenere un colloquio conoscitivo al termine del quale viene rilasciata una scheda di iscrizione. Il contributo per diventare socio per il 2023 è di 20 euro. Una volta fatta l’iscrizione, i gestori della Banca del Tempo rilasciano un “carnet di assegni” con cui si pagano gli scambi. Gli assegni (ricordiamo, l’unità dell’assegno è sempre il tempo, non il denaro) vengono registrati in segreteria e contabilizzati sul conto corrente. Periodicamente si organizzano attività e riunioni per favorire la conoscenza e l’amicizia fra i soci.

Cosa è possibile scambiare

Le attività che possono essere oggetto di scambio nell’ambito della “Banca del tempo” sono tantissime. Se ne citano alcune, a titolo esemplificativo: ascolto, baby-sitting, dog sitting, accompagnamento in auto, preparazione e scambio di ricette (dolci e salati), sartoria, tappezzeria, giardinaggio, pulizia del tartaro, sbiancamento dei denti, iniezioni i.m., trattamenti estetici, tintura e piega, trucco, trattamenti shiatsu, Yoga, doposcuola, consulenze, laboratori lezioni di informatica, inglese, cucito, chitarra, batteria, e così via.

Gli sportelli a Messina

Per far conoscere ai cittadini la “Banca del Tempo”, cos’è, come funziona e come farne parte, nelle prossime settimane saranno attivati degli sportelli nelle sedi delle sei Municipalità di Messina. Questo il calendario di ottobre e novembre 2023:

lunedì 16 ottobre 2023 – V Municipalità – 15:00-16:30

mercoledì 25 ottobre 2023 – VI Municipalità – 8:45 – 10:15

venerdì 27 ottobre 2023 – I Municipalità – 9:00-10:30

venerdì 27 ottobre 2023 – II Municipalità – 11:00-12:30

venerdì 10 novembre 2023 – IV Municipalità – 09:00-10:30

venerdì 10 novembre 2023 – III Municipalità – 11:00-12:30

lunedì 13 novembre 2023 – V Municipalità – 15:00-16:30

mercoledì 22 novembre 2023 – VI Municipalità – 8:45-10:15

venerdì 24 novembre 2023 – I Municipalità – 9:00-10:30

venerdì 24 novembre 2023 – II Municipalità – 11:00-12:30.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa il sindaco Federico Basile, l’assessora alla Banca del Tempo, Liana Cannata, unitamente agli assessori ai Rapporti con le municipalità Massimo Minutoli e all’Attuazione del decentramento amministrativo Pietro Currò. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, i Presidenti e Consiglieri delle sei Municipalità e la Presidente della Banca del Tempo di Messina “Zancle Solidale” Marta Liotta.

