Messina, si chiude l’E-Motor Show: i vincitori della Smart e-cup – FOTO

Cala il sipario sull’E-Motor Show di Messina, organizzato da ATM al Palarescifina e dedicato alla promozione della mobilità sostenibile tra gare, esposizioni ed eventi per i più piccoli. Soddisfatto il presidente Giuseppe Campagna: «Siamo pronti per organizzare la seconda edizione, le parole del sindaco sono state chiare in tal senso!». Contestualmente alla manifestazione, si è inoltre registrato un incremento delle vaccinazioni all’Hub allestito all’interno dell’impianto sportivo messinese.

Si chiude la tre giorni dedicata alla mobilità sostenibile che ha visto sfidarsi le auto elettriche che solo pochi giorni fa abbiamo immortalato mentre sfilavano per le strade di Messina. Vincitori del primo trofeo “E -Motor Show Messina” sono stati Alessandro Lombardo per la categoria PRO e Andrea Di Caro per la categoria ROOKIE (debuttanti, ndr), che si sono aggiudicati il primo posto al termine della gara. Tra gli ospiti a bordo pista, ma non solo, il pilota della Ferrari, Giancarlo Fisichella, l’atleta della nazionale italiana di salto in lungo, Antonino di Trio, l’atleta paralimpica campionessa di tiro con l’arco, Maria Andrea Virgilio, il conduttore siciliano Salvo La Rosa e il sindaco di Messina Cateno De Luca.

A commentare la riuscita dell’evento, il presidente di ATM Giuseppe Campagna: «Siamo estremamente soddisfatti e orgogliosi di come è andata la manifestazione. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e le altre aziende partecipate, siamo riusciti a dare rilievo al tema della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale coinvolgendo tutte le fasce d’età. Abbiamo scommesso sulle aziende e sui professionisti locali e abbiamo vinto, come ci hanno dimostrato i sorrisi dei tanti spettatori presenti. Siamo pronti per organizzare la seconda edizione, le parole del Sindaco sono state chiare in tal senso!».

L’E-Motor Show ddi Messina è stato organizzato da ATM con la collaborazione del Comune di Messina, di ACI Sport Italia e LPD Italia.

Le classifiche del trofeo E-Motor Show di Messina

Ecco le classifiche della Smat e-cup, la gara di auto elettriche tenutasi al Palarescifina, in occasione dell’E-Motor Show di Messina.

Finale PRO

Lombardo Casella Riolo Ricciari

Finale ROOKIE

Di Caro Midili Bronzetti (“Marchettino”) Mauriello

