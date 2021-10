E-motorshow, le auto elettriche sfilano per le strade di Messina – VIDEO

Giornata di presentazione per l’E-motorshow targato ATM in programma a Messina venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre al PalaRescifina. Nella mattina di oggi, giovedì 21, le auto elettriche che nei prossimi giorni parteciperanno alla Smart E-cup sono sbarcate in città, dove sono state esposte alla presenza dei vertici ATM e degli assessori della giunta De Luca.

Le macchine sono partite da Piazza Unione Europea e hanno attraversato via Garibaldi per poi fermarsi a Piazza Cairoli, davanti agli occhi dei curiosi che hanno potuto apprezzare le livree personalizzate delle vetture, e infine si sono dirette al PalaRescifina, dove domani daranno il via alla manifestazione.

E-motorshow a Messina, un evento per la Settimana Europea della Mobilità

L’E-motorshow di Messina sarà una vetrina importante per le auto elettriche, grazie al campionato 100% elettrico di Mercedes-Benz Italia, ma sarà anche un’occasione per imparare. «Abbiamo scelto di fare una serie di altri eventi che non fanno altro che ricostruire la storia del Motorsport partendo dalle auto storiche, dalle vespe storiche, dalle auto da rally, dalle monoposto, giungendo al silenzio di oggi delle auto elettriche» ha dichiarato il presidente di ATM spa Giuseppe Campagna.

«C’è una grande partecipazione da parte di tutti i soggetti economici che si occupano di mezzi elettrici a Messina, basti pensare che abbiamo espositori di bici elettriche, monopattini, piccole vetture, insomma, ci sarà il mondo dell’elettrico. Avremo esibizioni, gare di inseguimento, tanti piloti messinesi fortissimi che si confronteranno, ma anche delle new entry, i rookie. Ci saranno tutta una serie di personaggi che faranno divertire chi parteciperà all’evento».

Sul perché l’E-motorshow sarà al PalaRescifina, Campagna aggiunge: «Abbiamo voluto farlo al PalaRescifina perché intendiamo sensibilizzare la cittadinanza sull’uso del vaccino. Lo facciamo grazie alla collaborazione con il professore Firenze, tant’è che le persone che verranno con un tampone attivo e che si vaccineranno non pagheranno l’ingresso. Per entrare nell’area food e gastronomia locale bisognerà scaricare l’app MovUp, per ricevere tutte le informazioni sull’attività giornaliera di ATM».

Tutti i dettagli sul programma e su come partecipare all’E-motorshow di Messina si possono trovare qui.

