Tutto pronto per l’E-motorshow di Messina, Giancarlo Fisichella ospite d’eccezione

La Settimana Europea della Mobilità si avvicina e con essa anche tutte le iniziative dedicate al tema, tra cui l’E-motorshow che si terrà a Messina dal 22 al 24 ottobre 2021 al Palarescifina. L’ospite d’eccezione dell’evento organizzato da ATM Spa sarà Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1, oggi membro dell’equipaggio del team Ferrari Endurance.

L’Azienda trasporti ha voluto portare questa manifestazione in riva allo Stretto per promuovere il trasporto pubblico urbano, la mobilità sostenibile e la nuova app ATM MovUp. Inoltre, grazie alla smart E-Cup, il campionato 100% elettrico di Mercedes-Benz Italia, le vetture che gareggeranno in manche 1 contro 1 entreranno giovedì 21 in città attraversando le vie del centro. Sono previste anche esibizioni di auto d’epoca, vespe, vettura da rally e formula.

«Abbiamo voluto organizzare questo evento – afferma il presidente di ATM Giuseppe Campagna – per coinvolgere finalmente la cittadinanza e offrire uno spettacolo che oltre al divertimento trasmetta dei messaggi sociali importanti come la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile. Sabato e domenica, ad esempio, si svolgerà, a cura di ACI sport, un corso di guida sicura per i più piccoli, individuati da Messina Social City tra i bambini frequentanti i centri socio educativi, con lezioni teoriche e pratiche sul codice della strada. Un’attenzione speciale sarà data a chi si vaccinerà in quei giorni al Palarescifina a cui sarà offerto l’ingresso omaggio alle tribune».

Il programma dell’E-motorshow di Messina

Questo il programma completo della rassegna:

Venerdì 22 ottobre

Ore 14:30: prove libere in pista ;

; Ore 17:00: avvio della manifestazione e presentazione piloti, squadre e vetture ;

e ; Ore 18:00 – 24:00: prove libere inseguimento smart 1 vs 1, esibizioni di kart, auto d’epoca, vespe, rally e vetture di formula, esibizioni di ospiti a sorpresa.

Sabato 23 ottobre

Ore 09:00 – 11:30: guida sicura per bambini by Messina Social City, Aci Sport e Lenzokart;

by Messina Social City, Aci Sport e Lenzokart; Ore 11:40 – 13:00: test drive “F3 Motors” ;

; Ore 14:00 – 24:00: ottavi e quarti di finale competizione a inseguimento smart 1 vs 1, esibizioni di kart, auto d’epoca, vespe, rally e vetture di formula, esibizioni di ospiti a sorpresa.

Domenica 24 ottobre

Ore 09:00 – 11:30: guida sicura per bambini by Messina Social City, Aci Sport e Lenzokart;

by Messina Social City, Aci Sport e Lenzokart; Ore 11:30 – 13:00: test drive “F3 Motors” ;

; Ore 14:00 – 24:00: semifinale e finale competizione a inseguimento smart 1 vs 1, esibizioni di kart, auto d’epoca, vespe, rally e vetture di formula, esibizioni di ospiti a sorpresa.

I biglietti per gli eventi serali dell’E-motorshow di Messina sono disponibili su Ticketone.

