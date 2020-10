Messina, sanificazione conclusa al Liceo “La Farina”: ripartono le lezioni in presenza

Riprendono le lezioni in presenza al Liceo “La Farina” di Messina dopo la sanificazione effettuata a causa di un caso di coronavirus rilevato all’interno dell’Istituto. È quanto si legge in una nota diramata dalla dirigente scolastica, la dottoressa Caterina Celesti, che comunica, inoltre, la turnazione per la prossima settimana, disposta in attesa dell’arrivo di nuovi banchi monoposto.

Il Liceo “La Farina” è rimasto chiuso ieri, mercoledì 14 ottobre 2020, a causa di un caso di coronavirus comunicato alla dirigenza dall’ASP di Messina. Ieri, quindi, si sono svolti gli interventi di sanificazione dei locali e oggi, giovedì 15 ottobre, si torna in aula. Non tutte le classi, però, seguiranno le lezioni in presenza. In attesa che siano consegnati nuovi banchi monoposto, si recheranno in Istituto solo le quarte ginnasio e le terze liceali. Gli studenti degli altri anni proseguiranno con la DAD (didattica a distanza).

Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale della scuola “La Farina”: «Si comunica all’utenza che, essendosi concluse in data odierna (ieri, ndr) le operazioni di sanificazione dei locali presso il liceo La Farina, da domani (oggi, ndr) 15 ottobre 2020 le quarti ginnasiali riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza. Si comunica, altresì, che in seguito alla decisione assunta in seno al Consiglio di Istituto tenutosi in data odierna, in attesa della consegna dei banchi monoposto, a far data da lunedì 19 ottobre al 23 ottobre c.a.si effettuerà una turnazione delle classi con le seguenti modalità:

Classi quarte ginnasio ore 8.00-12.00;

Classi terze liceali ore 14.00 -17.30.

Tutte le altre classi svolgeranno le lezioni in DAD (didattica a distanza, ndr) ed eventuale turnazione verrà comunicata nel corso della settimana seguente».

