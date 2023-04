Messina. San Filippo Superiore si rifà le strade: aggiudicati i lavori per 52mila euro

Mettere in sicurezza e ripristinare le strade principali del villaggio di San Filippo Superiore: questo l’obiettivo della gara d’appalto aggiudicata nei giorni scorsi dal Comune di Messina per un importo contrattuale di 52mila euro. Vediamo chi se ne occuperà e tutti i dettagli della gara.

Avviata a gennaio 2023, si è chiusa la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori finalizzati a mettere in sicurezza e ripristinare le strade principali del villaggio di San Filippo Superiore, nella zona Sud di Messina. L’importo complessivo dell’appalto era di 99.838,00 euro, di cui 74.390,00 euro per lavori a base d’asta (oneri per la sicurezza inclusi) e 25.448,00 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. La gara è stata aggiudicata alla ditta Preve Antonino, con sede legale a Saponara, che ha offerto un ribasso pari al 30,829% per un importo contrattuale di 52.779,78 euro oltre IVA.

Il progetto per le strade di San Filippo Superiore

Il progetto per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade principali del villaggio di San Filippo Superiore prevede:

demolizione di muretti esistenti, dismissione di orlatura e rimozione di opere in ferro;

realizzazione di nuovi muretti in conglomerato cementizio;

scarifica e bitumazione di alcuni tratti di strada;

realizzazione di marciapiedi in pietrine di cemento.

Di seguito, la planimetria che mostra l’area interessata dagli interventi previsti dal Comune di Messina:

Maggiori informazioni sull’appalto a questo link.

Qui i dettagli sull’aggiudicazione.

