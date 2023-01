Messina, al via la gara per rimettere a nuovo le strade di San Filippo Superiore: i dettagli

Nuovi muretti, scarifica e bitumazione, nuovi marciapiedi: al via l’appalto per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade principali del villaggio di San Filippo Superiore, nella zona Sud di Messina. L’importo a base di gara è di circa 74mila euro. Vediamo i dettagli.

È stata pubblicata lo scorso 17 gennaio 2023 sul Portale Appalti del Comune di Messina la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori finalizzati a rimettere a nuovo le strade di San Filippo Superiore, versanti attualmente in una condizione di degrado. Si tratta di una procedura di gara aperta. Il termine per presentare le offerte è fissato al 21 febbraio 2023, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, mentre l’importo a base di gara è di 74.390,00 euro.

Il progetto per le strade di San Filippo Superiore

Il progetto per la messa in sicurezza e il ripristino delle strade principali del villaggio di San Filippo Superiore prevede:

demolizione di muretti esistenti, dismissione di orlatura e rimozione di opere in ferro;

realizzazione di nuovi muretti in conglomerato cementizio;

scarifica e bitumazione di alcuni tratti di strada;

realizzazione di marciapiedi in pietrine di cemento.

Di seguito, la planimetria che mostra l’area interessata dagli interventi previsti dal Comune di Messina:

Maggiori informazioni sull’appalto a questo link.

