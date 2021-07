Messina. Sabato 17 arriva la terza edizione di “Puli-AMO il centro storico”

Non si fermano le attività dell’associazione Puli-AMO Messina, che sabato 17 luglio dalle 20:00 presenta la terza edizione di “Puli-AMO il centro storico”. Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, i volontari scenderanno in piazza nel fine settimane lungo le vie del centro storico di Messina.

«Ai messinesi – scrivono i referenti di Puli-AMO Messina riconosciamo una certa creatività in tema di conferimento rifiuti: pur di non usare i cestini, infatti, ci si applica nel trovare luoghi di fantasia per abbandonare bottiglie, bicchieri e cartacce. Su scale e marciapiedi, ai bordi dei monumenti, ai margini delle strade, all’interno delle fontane monumentali: una gara al conferimento creativo, dove a perdere, purtroppo, è l’intera collettività»

La terza edizione di “Puli-AMO il centro storico” di Messina

Dopo l’ultima pulizia lungo la scalinata Don Michele Rua, i volontari di Puli-AMO Messina tornano a ripulire le strade (davvero sporche della città). L’appuntamento quindi è per domani, dalle 20:00 a Piazza Duomo, per una vera e propria passeggiata tra i luoghi di bellezza e “inciviltà”, con partenza da Largo San Giacomo. L’iniziativa è aperta a tutti i volontari, senza necessità di iscrizione.

(7)