Sabato 29 i ragazzi Puli-AMO Messina puliscono la scalinata Don Michele Rua

È la prima iniziativa del 2021 per i ragazzi di Puli-AMO Messina che domani, sabato 29 maggio, si sono dati appuntamento – alle 09:30 – alla scalinata Don Michele Rua, tra il viale Boccetta e la Circonvallazione.

«Vogliamo inaugurare il 2021 – scrivono i referenti – con una scalinata tra le più belle e ignorate del centro città. La rampa, dal forte potenziale turistico, versa oggi in stato di forte abbandono, con erbacce e rifiuti sparsi un po’ ovunque, aiuole con piante e arbusti cresciuti a dismisura, oltre alla pavimentazione dissestata che rende difficile il transito».

Come partecipare alle iniziative di Puli-AMO Messina

Per partecipare alla pulizia collettiva della scalinata Don Michele Rua basta armarsi di buona volontà e di:

guanti in lattice;

guanti da giardiniere;

cope da esterno e palette;

cesoie o forbici da giardinaggio;

rastrelli;

sacchi grandi (non quelli neri).

Per quanto riguarda le misure anti-covid, l’uso della mascherina non è obbligatorio. Tuttavia, qualora non fosse possibile rispettare le distanze di sicurezza, Puli-AMO Messina provvederà a fornire gratuitamente mascherine e guanti in lattice.

