Messina, rimossi i rifiuti dal torrente di Giostra. Caminiti: «Procede messa in sicurezza»

Liberato dai rifiuti il torrente San Leone – Giostra di Messina. A comunicarlo è l’assessore alla Difesa del Suolo, Francesco Caminiti, che fa il punto sugli interventi e sottolinea: «Non ci fermiamo qui. Gli interventi di messa in sicurezza dei torrenti continuano su tutto il territorio comunale come i sopralluoghi per la verifica dei lavori eseguiti».

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza dei torrenti, coperti e non, della città di Messina. A puntare nuovamente i riflettori sulla questione è l’assessore Francesco Caminiti, che condivide le immagini dei lavori eseguiti a Giostra per la pulizia del torrente San Leone.

Oltre alla rimozione dei rifiuti e del materiale detritico che si era pian piano depositato sul fondo e che ostruiva il deflusso delle acque, spiega l’assessore Francesco Caminiti: «È stata liberata la foce del torrente e ripristinata la sezione idraulica originaria per consentire il regolare deflusso delle acque. È stato eseguito – aggiunge – dalla ditta appaltatrice un intervento importante con un ottimo risultato, sotto la direzione dell’Ing. De Salvo. Non ci fermiamo qui. Gli interventi di messa in sicurezza dei torrenti continuano su tutto il territorio comunale come i sopralluoghi per la verifica dei lavori eseguiti».

Altri interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale di Messina erano stati eseguiti a giugno e luglio 2023. Nei mesi scorsi si è infatti provveduto: alla rimozione dei detriti che impedivano il regolare deflusso delle acque alla foce del Torrente Gazzi; al ripristino della sezione idraulica, alla rimozione di detriti e rifiuti, e ad altri interventi mirati a favorire il regolare deflusso delle acque del Torrente Larderia.

