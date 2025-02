Messina. Riaperto il Giardino di Montalto: firmata la convenzione con il Comune

«Un respiro di cielo e di mare da portare nell’anima». Il parroco di Montalto, Lorenzo Campagna, ha definito così il Giardino di Montalto di Messina che è stato riaperto oggi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore al Patrimonio Roberto Cicala.

Il parroco Campagna ha utilizzato parole toccanti ed emozionanti per la riapertura di questo spazio verde. «Come prete sono abilitato a credere ai miracoli e a Montalto ne ho visti tanti, non ultimo quello di oggi» – ha commentato.

Le carte antiche definiscono i giardini come “giardini della madre di Dio”. Il Santuario è dimora della Dama Bianca che ha eletto Montalto come luogo di accoglienza e stupore. Non solo: Montalto è anche metafora di una realtà civile e religiosa che parla attraverso le pietre, i segni superstiti della sua storia e un panorama unico, dono di una natura generosa ai messinesi.

Giardino di Montalto Messina: mai stancarsi dei sogni

Un vero e proprio miracolo, quello della riapertura del giardino di Montalto che ha visto più volte vacillare le speranze del parroco Campagna per ritardi e incomprensioni. «La speranza e la pazienza continuavano a dirmi di non arrendermi, che c’era un sogno di cui non mi era concesso stancarmi. Il miracolo laico è stato compiuto dalle istituzioni che hanno fatto prevalere il buon senso, il dialogo e la collaborazione» – ha dichiarato riconoscente ed emozionato.

Il parroco ha ringraziato ha espresso profonda gratitudine al sindaco che con la firma della convenzione tra il Comune di Messina e la parrocchia di Montalto ha ufficializzato la riapertura del Giardino.

L’obiettivo è di far vivere il Santuario di Montalto non solo come luogo di culto, ma anche di ammirazione della bellezza paesaggistica della Città per la sua posizione panoramica. Inoltre, si vuole destinare il parco circostante a luogo di aggregazione per la comunità locale e i turisti presenti a Messina.

Il parroco Campagna ha poi sottolineato un altro miracolo: quello di aver incontrato delle persone del “sogno di Montalto”. Persone a cui sta a cuore questo luogo della città, punto di riferimento di un sentire collettivo e custode di un’identità religiosa e culturale. In particolare, ha ringraziato:

l’avvocato Rosa Trovato,

il ragioniere Lillo Brigandì,

il geometra Nino Bongiovanni,

il dottor Carmelo Casano,

il signor Salvatore Crimi,

il gruppo Masci.

L’importanza del dialogo

«Salvaguardando il patrimonio artistico e paesaggistico, in questo caso di Montalto, si salvaguardano i valori di appartenenza e identità del popolo messinese. Sono i piccoli spazi come il nostro che raccontano e preservano la storia dei luoghi. In più, restituiscono intatto lo spirito del luogo mentre il tempo cancella i personaggi e i protagonisti e sfuma gli eventi» – ha continuato a spiegare il parroco.

Il giardino di Montalto non è un luogo finito ma impegna ad un supplemento di attenzione, cura e presenza.

Il parroco ha poi concluso con un messaggio di speranza rivolto a tutti: «anche per voi c’è un sogno di cui non vi è concesso stancarvi».

Anche il sindaco di Messina Federico Basile ha puntato l’attenzione al dialogo: «ritengo che l’apertura di questo luogo, che man mano sarà fruibile ai cittadini prima ancora che ai turisti, nasce dal dialogo. È proprio il dialogo che ci sta portando a scoprire tante porzioni di città. Ringrazio tutti coloro che se ne prendono cura».

La restituzione alla fruizione della cittadinanza dei Giardini del parco di Montalto, chiuso da anni, rappresenta il proseguimento della proficua attività dell’Amministrazione comunale volta al recupero di spazi urbani. Quest’ultima è stata attuata nella fattispecie con il provvedimento della Giunta comunale n. 702 del 31.12.2024, con il quale l’esecutivo di palazzo Zanca ha approvato la convenzione tra Comune di Messina e la parrocchia di Montalto.

