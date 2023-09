Messina. Raccolte oltre 11mila firme per l’eliminazione del pedaggio di Ponte Gallo

Il consigliere della VI Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo, torna a chiedere l’eliminazione del pedaggio di Villafranca (Ponte Gallo), forte di oltre 11mila firme raccolte a partire da giugno 2023. La richiesta è stata inoltrata al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e al presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, affinché si metta la questione all’ordine del giorno all’Assemblea Regionale Siciliana.

Rimane irrisolta l’annosa questione del pedaggio autostradale da pagare a Ponte Gallo nonostante il casello si trovi nel territorio comunale di Messina. Per andare incontro, anche se solo parzialmente, alle richieste dei cittadini, a febbraio 2022 la Regione Siciliana aveva emanato il decreto per consentire il rimborso per i residenti della provincia di Messina di massimo due transiti giornalieri. Rimborso che, però, segnala Mario Biancuzzo, non c’è mai stato.

Il consigliere della VI Municipalità di Messina torna allora alla carica e, dopo aver avviato una raccolta firme durata dal 23 Giugno 2023 al 21 Settembre 2023, ha deciso di inviare una nuova richiesta alla Regione Siciliana per chiedere l’eliminazione del pedaggio di Ponte Gallo: «Il suddetto casello è situato dentro il perimetro della città di Messina – ribadisce Biancuzzo – e tale balzello insiste a danno dei vettori in transito da 51 anni, mentre gli altri svincoli della città, Messina Boccetta, Messina Centro, Messina San Filippo, Messina Gazzi, Messina Tremestieri e Messina Giostra non sono occupati da casello da analogo pedaggio, ovviamente non dovuto per le ragioni espresse. Mentre soltanto ed esclusivamente a Ponte Gallo (o Messina Nord) si deve pagare €1,20 per andare al centro della città di Messina e €1,20 per ritornare a nord di Messina».

Per queste ragioni, quindi, Mario Biancuzzo chiede che l’Assemblea Regionale Siciliana metta all’ordine del giorno l’eliminazione del pedaggio al casello di Villafranca (Ponte Gallo).

