Messina. Prorogata la validità delle carte d’identità scadute dopo il 17 marzo

Le carte d’identità scadute o in scadenza dopo il 17 marzo 2020, saranno valide fino al 31 agosto 2020. A comunicarlo è il Comune di Messina che sottolinea come la misura si sia resa necessaria a causa dell’entrata in vigore del Decreto del Consiglio dei Ministri (Dpcm) riguardante le misure di contenimento del coronavirus. Il provvedimento però si applica solo sul territorio nazionale.

La proroga per le carte d’identità, cartacee o elettroniche, non ha validità ai fini dell’espatrio; quindi per chi deve viaggiare oltre i confini nazionali la data di scadenza rimane quella indicata nel documento.

Il Comune di Messina, infine, ha messo a disposizione uno sportello a Palazzo Zanca, da utilizzare solo per casi urgenti. In alternativa è possibile contattare il Comune di Messina tramite il numero telefonico 090-7722204.

