Messina: presentato Nino Carreri, nuovo assessore della Giunta Basile

Presentato questa mattina al Comune di Messina Nino Carreri, nuovo componente della Giunta Basile che subentra all’assessore dimissionario Pietro Currò.

Carreri si occuperà del decentramento e dei rapporti con il consiglio comunale, oltre a gestire le società partecipate, incarico precedentemente dell’assessore Francesco Caminiti. La delega alla Pubblica Istruzione di Currò è stata assegnata all’assessora Liana Cannata. Basile ha elogiato Carreri, sottolineando il valore della sua esperienza politica e il suo profondo legame con il territorio, elementi importanti per dare continuità e rafforzare le iniziative dell’amministrazione.

Nino Carreri entra a far parte della Giunta Basile

Il sindaco Federico Basile, insieme al vicesindaco Salvatore Mondello e alla Giunta comunale, ha presentato l’assessore Carreri, rivolgendo anche il proprio ringraziamento a Pietro Currò per il lavoro svolto negli ultimi due anni.

Pietro Currò è stato membro del CdA di A.Ris.Mé e poi assessore. Il sindaco ha affermato: «il suo equilibrio e la sua esperienza sono sempre stati un punto di riferimento per la nostra Giunta. Con lo stesso impegno e vigore sono certo che Nino Carreri continuerà a svolgere questo ruolo con profitto e, nell’augurargli buon lavoro, lo accogliamo nella nostra squadra».

L’ingresso di Nino Carreri nella squadra di Basile fa parte della revisione complessiva dell’Amministrazione che coinvolge le Partecipate e la Giunta. Federico Basile ha sottolineato che si tratta di un passaggio di consegna che non è mai facile quando si lavora bene in squadra.

Il sindaco ha, inoltre, aggiunto: «Nino Carreri, oltre al suo attuale ruolo di coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, porta con sé una solida esperienza politica, simile a quella di Pietro Currò. Siamo al lavoro per quanto riguarda l’istituzione della settima municipalità, una sfida importante per tutta l’Amministrazione. La richiesta al nuovo assessore è di imprimere un’accelerazione a questo processo».

In conclusione, il Primo Cittadino ha ricordato che la nuova configurazione rispecchia e rafforza il lavoro svolto fino ad ora.

Nino Carreri e Messina: lavorare con umiltà e disponibilità

Nino Carreri ha sottolineato l’importanza del decentramento e della gestione delle partecipate, che sono fondamentali per il benessere della comunità. Il neo assessore ha espresso il suo impegno a lavorare con determinazione per Messina, promettendo di dare il massimo nel suo nuovo ruolo. Si è dichiarato pronto a rafforzare le relazioni con il consiglio comunale e le società partecipate, vedendo il suo incarico come una continuazione del lavoro svolto da Currò, ma con un approccio personale che mira a migliorare la presenza del Comune nel territorio.

Il neo assessore ha dichiarato: «sono onorato e orgoglioso di tornare a servire la mia città da questo Palazzo, con umiltà e massima disponibilità mi impegnerò a svolgere al meglio il lavoro che il sindaco mi ha voluto affidare».

Pietro Currò e l’impegno per Messina

L’assessore uscente Pietro Currò ha ringraziato tutti per l’esperienza lavorativa vissuta negli ultimi due anni, sottolineando, soprattutto, la sua delega alla Pubblica Istruzione. Quest’ultima gli ha dato l’opportunità di dialogare con il mondo scolastico, fonte della società del futuro.

In conclusione, Pietro Currò ha dichiarato: «continuerò a lavorare nel solco della mia storia e tradizione. Il mio impegno per la città di Messina proseguirà ancora come ho sempre fatto».

(16)