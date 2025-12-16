Messina: presentate le manifestazioni sportive in programma per il Natale 2025

Questa mattina a Palazzo Zanca sono state presentate le principali manifestazioni sportive in programma durante le festività di Natale 2025 a Messina. Quest’anno, la Città dello Stretto avrà anche il Passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 come momento simbolico di unione e celebrazione dello sport.

Tra le iniziative presentate ci sono:

il passaggio della fiamma olimpica , un simbolico momento di unione e valore per la città, che celebrerà lo sport come linguaggio universale di integrazione;

, un simbolico momento di unione e valore per la città, che celebrerà lo sport come linguaggio universale di integrazione; la notte bianca dello sport , una serata interamente dedicata agli sportivi e agli appassionati, con eventi e spettacoli per tutte le età;

le stelle dello sport, riconoscimenti a figure di spicco dello sport locale, che hanno contribuito con passione e dedizione a rendere Messina una città vivace e attiva nel panorama sportivo regionale.

Manifestazioni sportive a Messina: due giornate importanti

L’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro ha spiegato che Messina avrà due giornate importanti di sport, tra cui il passaggio della fiamma olimpica. «La fiamma sta facendo il giro della Sicilia al momento, il 19 passerà da Taormina e dopo arriverà a Messina. Partirà da Viale Principe Umberto. Durante il percorso di circa 7km e mezzo, si alterneranno 36 tedofori e l’orario di arrivo è previsto per le 16:10. Tutto ciò ci inorgoglisce, è un passaggio fondamentale e abbiamo voluto ideare anche la notte bianca dello sport. Alla notte bianca avremo più di 50 associazioni che parteciperanno» – ha spiegato.

Finocchiaro ha inoltre aggiunto: «la fiamma passerà nella corsia del tram. Abbiamo anche immaginato un momento particolare per premiare i nostri tedofori storici. Ci auguriamo che la notte bianca durerà fino a sera inoltrata».

Un ringraziamento importante è poi andato alla Messina Social City che è parte integrante della progettazione nonché braccio operativo. Altro momento importante a Messina sarà quello di giorno 20 dicembre: al Palacultura ci sarà la premiazione delle stelle con 120 atleti.

Fiamma Olimpica a Messina: punto più alto dello sport

La presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, ha affermato che manifestazioni sportive come queste a Messina sono l’aspetto concreto di un lavoro svolto insieme. «Il fine è quello di valorizzare la sinergia e lo sport come educazione. Il progetto Way è un progetto di promozione dello sport olimpico e paralimpico che coinvolge tutti. I ragazzi, grazie allo sport, creano valori fondamentali. Vogliamo veicolare lo sport come valore di protezione e siamo felici e onorati che per i cittadini ci siano momenti come questi» – ha spiegato.

Anche l’esperto allo sport Francesco Giorgio ha puntato l’attenzione sui valori trasmessi dallo sport e di come l’obiettivo di queste manifestazioni a Messina è mettere in risalto il movimento sportivo della città. «Il passaggio della fiamma olimpica rappresenta il punto più alto di quello che è il mondo dello sport e dei momenti sportivi» – ha dichiarato.

Manifestazioni sportive a Messina, città olimpica

Alla conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni sportive a Messina durante il periodo natalizio, presente anche il prof. Bonanno, tedoforo storico della città. Il professore ha ricordato che la città di Messina è città olimpica regolarmente riconosciuta dal 1960 e autorizzata a portare la bandiera. Ha inoltre spiegato che il fuoco della fiamma nasce ad Amsterdam nel 1938 e simboleggia pace e serenità.

L’esperto Francesco Giorgio, in conclusione, ha aggiunto: «venerdì avremo 51 discipline sportive rappresentate sull’isola pedonale. Insieme alle discipline, l’Ail e i Lions ci aiuteranno in una raccolta di giocattoli che verranno donati. Durante la notte bianca, prima del passaggio della fiamma, premieremo i nostri tedofori storici. Si tratta di una cerimonia nella quale accenderemo simbolicamente la fiamma nel tripode, per non dimenticare chi ha rappresentato Messina».

Nell’isola pedonale ci saranno anche dei palchi adibiti per il fitness e la danza. I due giorni si concluderanno con le stelle delle sport dove non mancheranno due concittadini paralimpici: Carolina Costa e Alessandro Arcigli.

