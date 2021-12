Messina. Parcheggi Zaera e Cavallotti aperti h24 fino al 15 gennaio. Novità anche per il “Fosso”

Buone nuove per gli automobilisti di Messina: per tutto il periodo di Natale ATM Spa ha esteso gli orari di apertura dei parcheggi del centro città. Il parcheggio Zaera e il Cavallotti saranno aperti tutti i giorni h24, mentre per il “La Farina” (o “Fosso”) è prevista una modifica dell’orario.

È il 16 dicembre e sappiamo tutti cosa significa: siamo tutti (o quasi) in ritardo con i regali di Natale e approfittiamo di ogni momento libero dal lavoro o dallo studio per fare un po’ di shopping natalizio. Proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini e cercare di limitare l’uso dell’auto privata (e quindi il traffico), l’Azienda Trasporti di Messina (ATM) ha pensato due iniziative: la prima è la Christmas Card, che dà diritto a un abbonamento speciale ai parcheggi di interscambio, ed è finalizzata a favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici; la seconda è l’ampliamento degli orari di apertura dei parcheggi del centro.

In particolare, il parcheggio Zaera e il terminal Cavallotti saranno aperti tutti i giorni h24, mentre il “La Farina” (o “Fosso”) aprirà alle 8.00 e chiuderà alle 22.00 (anziché alle 20.30) per tutto il periodo delle festività natalizie. Tra l’altro, ricordiamo, lo Zaera sarà gratuito per tutta la cittadinanza.

