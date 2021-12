Messina. Parcheggi Cavallotti e Zaera scontati: agevolazioni sugli abbonamenti ATM

Abbonamenti scontati per i parcheggi Cavallotti e Zaera a Messina. Ad annunciarlo il presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna e il comune di Messina, che l’anno scorso aveva finanziato in via eccezionale la sosta gratuita proprio nei parcheggi Zaera e Cavallotti. Si tratta di agevolazioni previste secondo alcune convenzioni tra l’Azienda trasporti e gli enti convenzionati, ma non solo.

Abbonamenti scontati su parcheggi e Gratta e Sosta a Messina: le categorie interessate

Le tariffe per gli abbonamenti dei parcheggi saranno scontate del 50% e riguarderanno tre categorie, in particolare:

Enti convenzionati;

Associazioni;

Gruppi di acquisto.

Inoltre, le categorie summenzionate potranno usufruire di un ulteriore sconto del 10% sull’acquisto di almeno cento ticket di Gratta e Sosta, necessari per il parcheggio nella ZTL.

«Vogliamo rendere sempre più fruibili i nostri parcheggi – ha detto il Presidente di ATM Giuseppe Campagna – offrendo la possibilità di un notevole risparmio per l’utenza. Lasciare l’auto nei parcheggi e utilizzare bus e tram, significa non soltanto risparmiare tempo e preservarsi dallo stress ma è anche la città che ne guadagna in termini di vivibilità con meno traffico e inquinamento».

Gli enti, le associazioni e i gruppi di acquisto interessati, dotati di autonomia giuridica e fiscale, potranno consultare tutte le info su questo sito e avviare le procedure di convenzione.

